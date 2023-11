Aficionados del Saprissa desahogan su frustración contra el técnico Vladimir Quesada

Llegaron en masa al estadio Nacional, le hicieron un recibimiento espectacular al equipo y estaban muy entusiasmados con sumar otro título a su extensa colección, pero no contaban con la reacción de Liga Deportiva Alajuelense, que los venció 2-0 y los dejó viendo para el ciprés en la final del Torneo de Copa.

18/11/2023 Estadio Nacional, La Sabana. La Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa se enfrentaron este sábado en una nueva edición del Clásico Nacional. Se dio en la final del Torneo de Copa, a estadio casi lleno, con la presencia de las dos aficiones más grandes del país. (Rafael Pacheco Granados)

A raíz de lo anterior, la afición del Saprissa volvió a agarrarla contra el técnico Vladimir Quesada, a quien le achacan un planteamiento muy conservador que propició la derrota ante la Liga, en un partido donde los morados hicieron muy poco ofensivamente, tanto así que solo cuando estuvieron contra la pared, se animaron a ir al ataque.

Saprissa perdió contra Alajuelense en el Estadio Nacional y se quedó sin su segundo título de la temporada, pues también quedaron fuera de las semifinales de la Copa Centroamericana.

Vladimir Quesada, dijo al principio de temporada que iban por los cinco títulos que disputarían, (la Recopa, Supercopa, Copa Centroamericana, torneo de Copa y el campeonato nacional). Logró el objetivo con los dos primeros, que se resolvían en un solo partido, pero ya se le fueron dos, el Torneo de Copa y la Copa Centroamericana, razón por la cual, la afición no se lo perdona.

“Lo único que les pido es que saquen a Vladimir antes de que perdamos esa 39″, escribió Nicole Face en las redes del Saprissa.

Elber (no da apellido) también se manifestó: “Un partido más en que Vladimir llega a buscar los penales. Un partido más de un equipo que no sabe cómo jugar. Segundo torneo de tres, que se va en limpio, pero van a esperar que pierda el tercero, ¿verdad?”, le escribió y etiquetó al presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas.

Pablo Mora manifestó: “Otra pérdida más, otra vez no estamos ganando los partidos importantes, pero los morados mediocres quieren mantener a Vladimir en el banquillo”, explicó.

Jorkaeff Azofeifa no puede evitar el gol de Alajuelense con el que abrió la cuenta. (Rafael Pacheco Granados)

Otro comentario fue el de Elí Andrés Älvarez: “Qué rajado, con Vladimir no se gana absolutamente nada y espero que ganen mínimo el campeonato nacional, pero mantener a Vladimir es insostenible ya”.

Las críticas contra Quesada no son nuevas, pues el saprissismo rechaza su forma pasiva de dirigir y que no gana los encuentros importantes. En este semestre, el único partido ante sus mayores rivales que ganó fue el clásico en el Ricardo Saprissa, 2 a 1 y donde prácticamente amarró el liderato.

Pablo Montero, columnista de Saprissa en La Teja, explicó que ya no se puede sostener a Vladimir y que cuando termine el campeonato debe irse.

“Se lo decía a unos compas, aunque quede campeón, que es la idea, termina contrato y que Dios me lo acompañe. Vea los resultados en partidos importantes, se perdió contra Herediano, dos partidos, con la Liga, de tres se perdieron dos y nos eliminó el Real Estelí. Le fue bien en el campeonato nacional, que se debe a que, dichosamente a favor de nosotros, Alajuelense terminó flaqueando”, opinó.

Montero espera y confía en que Saprissa no esté de brazos cruzados y se ponga a actuar de inmediato. “Para mí, la dirigencia ya debería tener en la mesa los currículos de los posibles entrenadores que puedan llegar en lugar de Vladimir”, dijo.

Yenci Aguilar, aficionada morada y quien conduce el programa de La Teja, La Cueva de los Morados, opina similar, que Vladimir debe irse terminado el torneo.

“Es una relación de amor y odio porque en el torneo local estamos bien, ganó la Recopa y Supercopa, no ha estado mal, pero perdimos contra el Real Estelí y no se llegó a la final, y ahora se pierde con la Liga. No debe seguir, no lo quitaría en este momento, pero siendo incluso campeones se tiene que ir”, expresó.