Aficionados del Saprissa explotaron en cólera por anuncio que dio el club

El jugador Kenneth González renovó su contrato con Saprissa por un año más. Prensa Saprissa. (DS /DS)

Aficionados del Deportivo Saprissa reaccionaron molestos, luego de que este martes, el club hiciera algunos anuncios.

Este martes, el equipo morado dio a conocer, con bombos y platillos, la renovación de Kenneth González e Isaac Alfaro, pero los fiebres morados esperaban que se dieran anuncios sobre otros jugadores.

“Dejen de vender humo Deportivo Saprissa, ¿para cuándo la salida de Gila y del resto de mediocres que no sirven para nada, se la van a jugar con esa misma planilla mediocre?”, “Nada de salidas de jugadores acabados y estas renovaciones son de jugadores de ligas menores que no dan la talla y no van a jugar. Nos están vendiendo humo, como en la acera del frente”.

LEA MÁS: Saprissa por fin despertó y anuncia dos movimientos en su planilla

“Otra vez dándonos atolillo con el dedo, nada de noticias de fichajes, Saprissa tiene que tener buenos jugadores para no dar vergüenza internacionalmente, ya basta de que nos estén agarrando de tontos”; “¿Y para cuándo la salida de (Sergio) Gila, Ryan Bolaños, Sabin Merino, Deyver Vega, Jeffry Valverde y Fabricio Alemán?“.

“¿Quiénes son esos?“, ”Ya estamos resignados de que no va a haber buenos fichajes y bien por los jóvenes, pero ya anuncien la salida de Gila, Merino y Ryan Bolaños, es lo mínimo que tienen que hacer".

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas enfrenta un año sin títulos, ¿debería irse de Saprissa?