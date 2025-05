Aficionados del Saprissa inundan las redes para “exigirle” esto a Paulo Wanchope

Aficionados del Saprissa le "suplican" a Paulo Wanchope que no incluya a Ryan Bolaños (19) en su alineación. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Deportivo Saprissa volverá a la cancha este miércoles, para enfrentar a Alajuelense, en el segundo juego de la fase final del Clausura 2025, y los aficionados morados le hacen una “exigencia” al técnico Paulo Wanchope.

Este miércoles, el club morado hizo una publicación alentando a los fiebres saprissistas a apoyar a su club y los seguidores se le fueron encima a Chope, pidiéndole que deje por fuera a dos jugadores que fueron cuestionados en el partido del domingo anterior.

“Si meten gente que no siente amor por la camiseta o el técnico quiere regalar el partido, así como lo hizo el domingo, estamos listos. Ojalá, así como es bueno para hablar frente a cámaras, sea bueno para ordenar un buen equipo: no meta a Bolaños”; “Bolaños y (Jefferson) Brenes pueden dejarlos en la casita si gustan”.

A Paulo le critican que el domingo le haya dado minutos al jugador, uno de los más cuestionados por los aficionados.

“Que no meta a Ryan Bolaños, por favor”; “Solo no pongan a Ryan Bolaños y listo”; “Ryan no se suba al bus, por favor”; “Que Ryan no juegue ni en el minuto de silencio”.

Recordemos que el fin de semana, el partido de ida finalizó 3-3 y en esta serie no vale el gol de visita.

