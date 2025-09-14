Deportes

Aficionados del Saprissa mostraron su descontento con un mensaje muy fuerte

Un par de aficionados al Deportivo Saprissa sorprendieron con la forma en la que mostraron su descontento con el club morado

Por Yenci Aguilar Arroyo
Dos aficionados al Saprissa llevaron su descontento con el Saprissa a otro nivel. Foto tomada de X Leo Sandí.
Dos aficionados al Saprissa llevaron su descontento con el Saprissa a otro nivel. Foto tomada de X Leo Sandí. (Foto tomada de X Leo Sandí./Foto tomada de X Leo Sandí.)

Aficionados al Deportivo Saprissa no escondieron su inconformidad con el desempeño del club y así lo plasmaron este domingo, previo al juego contra Guadalupe.

Los fiebres llegaron al sector de sombra oeste del estadio Ricardo Saprissa y al inicio del partido contra Guada, mostraron una manta con un fuerte mensaje, con el que le tiraron a dirigencia, cuerpo técnico y jugadores.

Una fuente próxima a La Teja, quien estaba cerca de los fiebres, contó que dos muchachos llegaron a la parte alta del sector de sombra, para mostrar la manta y un señor les ayudó en la misión. Al cabo de unos minutos, los jóvenes recogieron su creación y se fueron.

“Les quedó grande Saprissa: dirigentes, jugadores, cuerpo técnico. Que se vayan todos”, se leía en el telón, mostrado por el periodista Leo Sandí en sus redes sociales.

Los morados volvieron a la victoria y derrotaron 3-1 al equipo de la rosa. Sin embargo, los fiebres siguen cuestionando la llegada de jugadores como Gustavo Herrera y Marcos Escoe.

14/09/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Guadalupe en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Saprissa derrotó a Guadalupe, con marcador de 3-1. John Durán. (John Durán /John Durán)

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

