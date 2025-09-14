Aficionados del Saprissa mostraron su descontento con un mensaje muy fuerte

Aficionados al Deportivo Saprissa no escondieron su inconformidad con el desempeño del club y así lo plasmaron este domingo, previo al juego contra Guadalupe.
Los fiebres llegaron al sector de sombra oeste del estadio Ricardo Saprissa y al inicio del partido contra Guada, mostraron una manta con un fuerte mensaje, con el que le tiraron a dirigencia, cuerpo técnico y jugadores.
Una fuente próxima a La Teja, quien estaba cerca de los fiebres, contó que dos muchachos llegaron a la parte alta del sector de sombra, para mostrar la manta y un señor les ayudó en la misión. Al cabo de unos minutos, los jóvenes recogieron su creación y se fueron.
“Les quedó grande Saprissa: dirigentes, jugadores, cuerpo técnico. Que se vayan todos”, se leía en el telón, mostrado por el periodista Leo Sandí en sus redes sociales.
Los morados volvieron a la victoria y derrotaron 3-1 al equipo de la rosa. Sin embargo, los fiebres siguen cuestionando la llegada de jugadores como Gustavo Herrera y Marcos Escoe.
