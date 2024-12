Aficionados del Saprissa prenden velitas para dejar varios males en el inicio de las semifinales

El portero del Saprissa Esteban Alvarado dejó el juego contra Santa Ana por una molestia en la rodilla. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Los aficionados del Deportivo Saprissa están preocupados por la posible ausencia del portero Esteban Alvarado en los juegos de las semifinales ante San Carlos.

El arquero morado dejó el juego ante Santa Ana, del domingo pasado, a los 28 minutos, por una lesión en su rodilla. Luego del encuentro, el doctor del club, Allan Soto, afirmó que el meta tuvo una contusión en el muslo y una herida en la rodilla, la cual ameritó puntos de sutura.

Mariano Torres y David Guzmán se están recuperando de unas molestias musculares. Guzmán se lastimó previo al juego contra Liberia, del jueves pasado, y Mariano no juega desde el 2 de noviembre, luego del clásico ante Alajuelense.

Pero además, a los saprissistas les preocupan los problemas en la delantera, pues aseguran que los atacantes se están quedando cortos a la hora de definir.

David Guzmán se recupera de una molestia muscular, según informó el Monstruo hace unos días. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Divididos

Andrés Murillo vive en Quebradilla de Cartago y expresó que dentro de la cancha, los morados tienen mucha disposición, pero faltan los goles.

“Me preocupa Alvarado y la delantera tan deficiente que tenemos, espero que Esteban sí esté listo y en cuanto a Mariano, me parece que no ha hecho falta, ha estado fuera buena parte del torneo.

“Ahora llega para las finales, quedamos campeones y lo ponen como héroe a él, mientras que el resto del equipo fue el que la sudó para llegar donde está”, añadió.

Rafael Marín tiene un criterio distinto a Murillo y para él, Mariano sí hace falta en el terreno de juego.

“El equipo tiene más movilidad cuando Mariano está dentro del campo y que Alvarado se recupere, porque en la portería estamos limitados.

Andrés Murillo, aficionado saprissista cree que los morados se la pueden jugar sin Mariano Torres. Cortesía.

“Por otro lado, me preocupa que a Saprissa no se le ve un volumen de juego intenso, el equipo es muy intermitente y, le ha costado mantener la Cueva como una fortaleza”, afirmó este fiebre, vecino de Alajuela.

Para Rodolfo Solano, al portero suplente Abraham Madriz, le falta seguridad en el marco y por eso, cruza los dedos para que el guardameta titular pueda recuperarse de su molestia en la rodilla.

“Espero que esté listo para estos partidos tan importantes, Esteban es sinónimo de experiencia y creo que en la media, si aún no vuelven Mariano ni David Guzmán, los morados pueden recurrir a Jefferson Brenes o a Youstin Salas”, manifestó este vecino de Los Guido de Desamparados.

Otro saprissista, Álvaro Picado, añadió que para él, en este momento Saprissa no está jugando a nada.

“Yo creo que el equipo no tendrá problemas con los jugadores, porque confío en que Alvarado esté recuperado; supuestamente, salió por prevención y Mariano o David estén disponibles.

“La verdad es que Saprissa no tiene una buena banca y dependemos de ellos para mover al equipo. Hay jugadores que están debiendo; la defensa, a excepción de Kendall (Waston) no han dado la talla. Fidel Escobar no ha tenido su mejor torneo, Rachid Crihino ha tenido un desempeño regular”, expreśo.