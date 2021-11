Aficionados morados no pasan por alto papelón de Saprissa femenino en la Supercopa

Alajuelense demostró su supremacía ante las saprissistas. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La goleada que se llevó Saprissa ante Alajuelense, el jueves anterior por la Supercopa femenina tiene chivas a los aficionados morados, quienes creen que una institución como Saprissa no puede dejar pasar por alto este tipo de papelones.

Las moradas cayeron goleadas 5-1 ante las leonas, lo que le permitió mantener la supremacía de las erizas sobre el equipo tibaseño, ya que en la final también salieron airosas con un 2-1 (5 de noviembre) y 3-1 (13 de noviembre),

La mejenga de la Supercopa, que se realizó en la Cueva, sirvió para demostrar que las manudas son superiores a las saprissistas.

Pilar Miranda, una saprissista vecina de Paso Ancho no solo lamentó el resultado, sino que afirmó que pareciera que las jugadoras no se toman en serio este tipo de partidos.

Doña Pilar Miranda está molesta porque cree que las moradas no se tomaron la Supercopa en serio. Cortesía.

“El resultado es pésimo, no sé si las jugadoras estaban sin ganas, porque no es posible que se dejen meter cinco goles, sobre todo porque en el torneo regular jugaban bien.

“Yo he visto los partidos del equipo femenino y creyeron que podrían sacar la tarea, pero qué va, no lo lograron”, dijo.

Miranda jamás esperó que se perdiera por ese resultado.

“Siento que las liguistas estaban jugando solas y es hora de que la dirigencia se ponga las pilas, porque se está quedando corto en cuanto a los fichajes, parece que es mucha argolla la que hay en el equipo”, manifestó.

A las manudas se les adelantó la Navidad. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Lluvia de críticas

En redes sociales no faltaron las críticas y muchos pidieron cambios especialmente en infraestructura, pues desean que se concrete la construcción del Centro de Entrenamiento Saprissista (CES).

Un usuario de Twitter, que se identifica como just some guy 22 afirmó: “hace años no son campeonas, hace años no hay inversión. Se necesita el CES y profesionalizarlas. No pueden entrenar un par de veces a la semana y esperar milagros”.

Otro aficionado, Helton Ort escribió: “Pienso que ellas hacen lo que pueden. Con muchas penurias más que el masculino, ellas se esfuerzan. Pero mientras esté a cargo de Juan Carlos Rojas nada que hacer, tiene al equipo como caja chica”.

Fran, otro fiebre morado, se desahogó y criticó el trabajo de la portera Dinnia Díaz, a quien le tiró por el segundo gol de las rojinegras.

“¿Quién entrena a esa portera? No puede ser que sea tan mala y cometa tantos errores una y otra vez de la misma forma”, expresó.

The Man, otro aficionado saprissista sentenció: “la falta de infraestructura, sumándole las malas decisiones deportivas y lo tímido de la gerencia están apunto de meter a esta institución en el horno, todas las divisiones menores eliminadas, el femenino no ve una”.

La Teja le pidió una posición al equipo morado sobre el juego del jueves anterior y del sentir de los aficionados, pero el departamento de prensa afirmó que no se pronunciarían sobre el tema, lo cual se les ha hecho costumbre.