Aficionados morados se ilusionan con la llegada de Hernán Medford como entrenador de Saprissa

El Deportivo Saprissa hizo oficial este lunes el regreso de Hernán Medford al banquillo del Monstruo en sustitución de Vladimir Quesada luego de ser destituido tras los malos resultados en el presente torneo Clausura 2026.

El Pelícano había salido del club en el 2006 para asumir la Selección Nacional luego de conquistar múltiples cetros con los morados, ya sea como jugador y como director técnico.

Hernán fue el entrenador de los tibaseños en aquella histórica hazaña del 2005 cuando se coronaron campeones de Concacaf en México tras vencer 3-2 (marcador global) a Pumas y con eso obtener el boleto al Mundial de Clubes en Japón, donde lograron el tercer puesto en dicho torneo.

Hernán Medford fue anunciado de forma oficial con Saprissa (Rafael Pacheco Granados)

Medford tendrá como asistente a Raúl Ovares y se mantiene el preparador físico Marcelo Tulbovitz.

Además, llega Geiner Segura también será asistente de Hernán. El ligamen será hasta diciembre del presente año 2026.

Segura tiene logros importantes en su carrera; logró el título de campeón con Alajuelense en 2020, como asistente de Andrés Carevic. Además, fue el técnico que acabó con la racha de 82 años de Cartaginés sin lograr un cetro de monarca nacional.

Asimismo, dirigió al Herediano; sin embargo, con los florenses no tuvo esos resultados deseados y acabó siendo destituido tras tres meses en el cargo.

Los títulos de Medford como entrenador

El nuevo timonel del Monstruo suma múltiples títulos en sus vitrinas, y no solo con los morados.

En campeonatos de liga, Hernán acumula dos campeonatos con Saprissa, uno con Xelajú de Guatemala, otro con el Real España en Honduras, para luego conseguir dos trofeos más con Herediano, luego de derrotar a Alajuelense en una final y otra ante el mismo Saprissa. En esa final se coronó monarca en Tibás tras un histórico 5-0 en el global.

A nivel internacional, además de lograr el tercer lugar del Mundial de Clubes 2005 con la S y del cetro de Concacaf, también en el 2003 fue campeón de Uncaf con los morados.

A nivel de selección nacional, Hernán logró el título de Uncaf con Costa Rica en el 2007 en la edición que se disputó en El Salvador.

Vladimir Quesada fue destituido tras el empate en Pérez Zeledón (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Aficionados del Saprissa muestran mucho optimismo con la vuelta de Medford

En La Teja hablamos con diversos aficionados del Saprissa, muy conocidos en el país, para conocer su opinión acerca del regreso de Hernán al banquillo tibaseño.

“Muy contento que llegue al Saprissa alguien con la experiencia y amor por esa camiseta, y más con la historia que carga Hernán en el equipo, llevándolo a un tercer lugar de un mundial de clubes, entre otros logros.

“Ojalá que su experiencia nos lleve a ganar nuevamente la nacional, aunque creo que ya es muy importante las copas internacionales y posicionar a Saprissa fuera de Costa Rica”, dijo Greivin Morgan, fiel hincha morado.

Otro que se mostró muy optimista fue Allan Mora, cantante de la agrupación costarricense La Kuarta.

“Hay que apoyar. Me gusta que sí sepa lo que es saprissismo. Él es un entrenador que el saprissismo quiere. Vamos a salir adelante y va a meter ese cariño de riñón morado”, aseguró Allan.

Saprissa cayó en la segunda jornada ante Herediano siendo la única derrota hasta el momento en el torneo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Juan Gabriel Porras, de Gradería Popular de TD Más, siente mucho entusiasmo como aficionado morado con la vuelta de El Pelícano, pese a sentir dolor por la forma en la que acabó la etapa de Vladimir Quesada.

“Yo siempre he sido team Vladi, y estaba un poco aguevado con lo que pasó con Vladi, porque él es demasiado morado para cómo lo estaban tratando. Yo siento que la afición ya estaba muy alejada de Vladi y con eso la junta directiva, pero ahora con Hernán, pese a que sé que hay un sector que no lo quiere, la gran mayoría estamos como locos con la vuelta de Medford”, dijo Porritas.

A Juan Gabriel también le gustó la forma en la que conformaron el banquillo junto con Medford, ya que con Segura y Ovares afirma que el Monstruo será más fuerte en la parte baja.

“Viene acompañado con dos maes que saben bastante de defensa, o sea que van a trabajar mucho eso que a Saprissa le está costando, así que contento, vamos a ver cómo le va, pero es que estoy muy contento, la verdad”, sentenció Porritas.

Medford llega al banquillo tibaseño con el reto de finalizar una racha de tres campeonatos al hilo sin levantar el trofeo de monarca tico; sin embargo, hasta el momento, el arranque del club no ha sido el más alentador, pues suma solo un triunfo en cinco fechas, ante Sporting, más tres empates y una caída ante Herediano en el Carlos Alvarado. El Monstruo es sexto de la tabla con seis unidades de 15 posibles.