Aficionados que apoyaron a la Sele en el Nacional están seguros que ganaremos el repechaje

Los aficionados que llegaron al estadio Nacional a apoyar a la Sele en su victoria 2-0 ante Martinica, se devolvieron a sus casas con una idea muy segura en sus cabezas: ¡Vamos a clasificar al Mundial de Catar!

Morgan hizo de las suyas en las afueras del Nacional. (Alonso Tenorio)

“Me alegra ver que hay gente joven haciendo tan buen trabajo, luchando tan duro por cada balón. Estoy seguro que con los experimentados la mezcla será la ideal para lograr la clasificación al Mundial. Tenemos ya varios partidos de estar haciendo buen fútbol”, comentó don Federico Llobet, quien disfrutó el partido junto a sus hijos, Bruno y Emma.

Don Jesús Rangel, vecino de San Lorenzo de Desamparados, llegó al Nacional con toda la familia: Samuel, el hijo que tiene 4 años; Andrei, de 12 años; su esposa, Melanie, y Marco, el cuñado. Todos salieron muy contentos con el 2-0 y muy seguros del futuro tico.

“Si bien veo a la Sele muy irregular, porque todavía tiene que compactarse más y tocarla mejor, no dudo que estaremos en el Mundial. Estos partidos de la Liga de Nacionales no eran para arriesgar a los titulares del repechaje, habría guardo a (Joel) Campbell y Celso (Borges), por aquello de una lesión, por dicha no sucedió nada.

Este hermoso perro llamado Simba le dio un tono diferente al ambiente en las afueras del Nacional. (Alonso Tenorio)

El vendedor Manuel Moya hizo buen negocio este domingo con sus productos. (Alonso Tenorio)

“Se vienen 90 minutos muy duros, de mucha estrategia, por eso confío también en el gran aporte del director técnico, (Luis Fernando) Suárez, es un muy buen entrenador y junto con el grupo, que ya está muy unido, no tengo duda que se sacará la clasificación con un sólido 3-0″, comentó don Jesús, quien verá el partido de repechaje, el próximo 14 de junio ante Nueva Zelanda, con toda su familia y amigos.

Don Jairo Villegas y su hijo José Pablo son de Heredia y tienen una superconfianza de disfrutar a Costa Rica en Catar. “Con este partido ante Martinica quedamos listos para el repechaje, hay motivación, hay equipo, juventud y experiencia, es un hecho que estaremos en el Mundial.

“No será un repechaje fácil. Me enteré que hoy (este domingo) Nueva Zelanda perdió el partido de fogueo con Perú 1-0, eso es un mensaje negativo que ellos mandan. Esperemos que Costa Rica salga con todo y asegure desde temprano el boleto. Tengo fe que ganamos 1-0″.

Cada quien tiene un jugador favorito, este aficionado apoyó a Daniel Chacón. (Alonso Tenorio)

Daniel Cruz y su hijo Rubén viajaron desde Guayabo de Bagaces, en Guanacaste, hasta La Sabana, en el regreso iban muy confiados de llegar a una nueva Copa del Mundo. “Está muy difícil ese repechaje, pero no tengo ninguna duda que los muchachos van a sacar la casta y nos clasificarán. Si el grupo entra inspirado, no hay duda que ganamos 2-0″, aseguró don Daniel.

Las ventas de chemas no pueden faltar antes de un partido. (Alonso Tenorio)

No faltaron las pelucas con los colores patrios. (Alonso Tenorio)

Cerquita del estadio Nacional, en el paseo Colón, viven los hermanos Brandon Rivera y Sebastián Alfaro, quienes iban demasiado contentos porque la selección se despidió con un triunfo antes de viajar a Catar.

“Vi una muy buena selección, con buen toque y buen control de balón, no tengo duda que estaremos en Catar”, comentó Sebastián.

Brandon, fue un poco más reservado: “Dios primero y clasifiquemos, pero está bien duro ante Nueva Zelanda”. Eso sí, ambos coincidieron en que se ganará 2-0.