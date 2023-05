Aficionados saprissistas le echaron una mano a barbero morado al que le destrozaron su local

La barbería de Mayron Alexis Sevilla, quedó hecha leña tras el ataque. Foto: Facebook

La noticia de cómo un barbero saprissista sufrió serios daños en su local en Cinco Esquinas de Tibás, a manos de miembros de La Garra, la barra brava que apoya al Club Sport Herediano, ha causado mucha indignación.

Mayron Sevilla estaba el sábado como todos los días en su negocio, cuando los malamansados se metieron a la barbería y la dejaron hecha leña, esto luego de un partido entre los florenses y Pérez Zeledón.

El andar una chema del Monstruo fue motivo suficiente para sufrir un ataque cobarde e injustificado, la historia se hizo viral y eso hizo que algunos morados se unieran para ayudarle.

Durante este lunes y martes, Sevilla ha pasado recibiendo donaciones por SINPE móvil para reunir fondos y poner de nuevo su negocio en marcha, el cual es su machetico desde hace tres años.

En el local le destrozaron ventanas, muebles, máquinas, productos y otros implementos que usa como parte de su día a día.

Entre el mal rato que vivió, afirma ver la luz con la ayuda de los morados que no se olvidaron de él, como el grupo ADN Saprissa, que este martes hizo un llamado en redes sociales para ayudarlo.

La afición morada se movió para apoyar a uno de los suyos. (Jose Cordero)

“Hay muchas personas buenas que ahorita están ayudándome y lo único que puedo decirle es que les agradezco de todo corazón por lo que están haciendo, es algo que ha significado mucho para mí.

“Los que divulgaron el tema de la ayuda son los de (el grupo) ADN Morado, cabe recalcar que gracias a ellos es que se originó esto, con un acto muy solidario y bueno, es que de esta gente es que está formado Saprissa. Es una bendición con la que uno sabe que ya puede empezar a levantar y buscar la manera de ir comprando las cositas para de nuevo empezar”, comentó a La Teja Sevilla.

En la publicación que realizó el grupo, venía el número al que se puede donar vía SINPE móvil y así empezaron a llegar las bendiciones, como le llama el morado.

“Han caído SINPES de mil, dos mil, todavía no he podido revisar bien porque he estado un toque ocupado con el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) y todo es cuestión, porque me mandaron para recuperar el bolso y la plancha, no me he podido sentar a ver bien cuántas han sido.

“Me sorprende mucho ver esta reacción y ayuda de la gente, les agradezco mucho a los morados y a la gente en general, la verdad todo esto es gran ayuda, puedo decirle que las donaciones son de puros desconocidos para mí, es algo increíble ver cómo la gente se pone la mano en el corazón”, añadió.

Los daños ascienden a varios millones, según contó Mayron Sevilla. Foto: Tomadas de Facebook

Una pregunta importante es que luego de esta mala experiencia, ¿cómo se siente respecto al tema de las barras? Pese a todo, asegura que no las señala, pues no puede generalizar que todos son malos.

“Yo contra las barras no tengo nada, es algo que me decía ahora una persona que vino y me dijo que oró por mí, me dijo que Dios es grande y tiene un propósito para todos. Me han tocado situaciones difíciles y soy una persona optimista que, ante todo lo malo, saco algo bueno.

“Le digo esto porque para mí no hay nada más lindo que ir a un estadio y verlo lleno, apoyando, independientemente del equipo con el que vayan, ver a la barra, el color que le da. Tengo un hijo que le gusta ir al estadio y cada vez que podemos vamos al Saprissa, le encantan los globos, las mantas”.

Para Mayron Sevilla, no se puede responsabilizar a toda una barra por el comportamiento de algunos. Cortesía.

El mensaje que sí deja ante toda esta situación es sobre la educación de la gente, el respeto, asegura que porque alguien ande la camisa de otro equipo, no es motivo a ir a lincharlo, a pegarle o a madrearlo.

“No todos son iguales, cada cabeza es un mundo, puede ser que usted esté en la barra porque se lo heredó su papá o por simplemente la pasión, pero lamentablemente hay personas que lo ven del lado que ojalá se ponga algo para hacer un daño, es gente que los llena la maldad”, concluyó.

Mayron afirma que trabajará muy duro para levantar de nuevo su negocio en el que además de morados, es bienvenido cualquiera, en este momento un corte es una gran ayuda para él. Si quiere ayudarle con donaciones lo puede hacer al número 8609-5310, a nombre suyo.