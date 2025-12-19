Aficionados se sienten traicionados por FIFA por los “precios exorbitantes” de entradas para el Mundial 2026

Los aficionados en todo el mundo están furiosos por los precios de las entradas para el Mundial de Norteamérica 2026 ya que consideran que FIFA ha roto la promesa de un evento asequible para todos.

Una promesa que hoy genera decepción

La promesa inicial era tentadora. Se suponía que el Mundial de Norteamérica 2026, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos, sería la competición “más inclusiva” jamás organizada, subrayó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en setiembre. Pero esa apuesta se ha visto seriamente comprometida.

Los aficionados se sienten engañados por la FIFA y el precio de las entradas para el mundial. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

Precios que ponen en jaque el sueño mundialista

Los precios de las entradas, anunciados el 11 de diciembre por la FIFA para los grupos de aficionados oficiales que deseen seguir a su selección durante el Mundial, han supuesto una gran decepción.

“El sentimiento general es de decepción”, declaró a la AFP Guillaume Auprêtre, portavoz de los Irrésistibles Français (IF), el principal grupo de seguidores de la selección francesa, con casi 2.500 miembros.

Según IF, un aficionado deberá pagar:

Entre 223-704 dólares (113 mil - 351 mil colones) por un partido de la fase de grupos

(113 mil - 351 mil colones) por un partido de la Entre 680 y 1.300 dólares (339 mil - 649 mil colones) por un juego de cuartos de final

(339 mil - 649 mil colones) por un juego de Entre 3.700 y 7.500 dólares por la final (1.8 millones - 3.7 millones de colones)

“Enseguida nos dimos cuenta de que esto ponía en peligro el sueño de muchos aficionados”, afirmó Auprêtre, atónito.

Entradas a precios de reventa oficial

Las entradas para el mundial están por los cielos más allá del país en el que se juegue. (CARL DE SOUZA/AFP)

Según el politólogo argentino Christian Crivelli, de 34 años, quien asistió a Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, y planea ir a 2026, la FIFA intentó “llevar los precios históricos de reventa hacia los precios oficiales”.

“Trató de decir: ‘había gente que compraba una entrada a 60 dólares (30 mil colones) y luego la revendía a 500 (250 mil colones); ahora la vendemos nosotros a 500’, y el choque es ese”, explicó.

Crivelli administra uno de los grupos de WhatsApp de La Banda Argentina, una comunidad de hinchas que se organizan desde redes sociales para asistir al Mundial.

“Si se observa la reventa histórica de Catar o Rusia, los precios se emparejan con lo que vende hoy la FIFA”, aseguró.

La FIFA intenta calmar las aguas

El pasado jueves, la asociación Football Supporters Europe (FSE) expresó su indignación por los “precios astronómicos impuestos por la FIFA a los aficionados más fieles”.

La FIFA reaccionó y prometió boletos desde 60 dólares (30 mil colones), incluso para la final, en la categoría más baja, reservados para aficionados oficiales afiliados a las federaciones.

Para FSE, este giro evidencia fallas en la política de precios.“Por el momento, consideramos el anuncio como una mera táctica para calmar los ánimos ante la reacción negativa mundial”, señaló la organización.

Los fans deberán pagar mucho dinero para poder ver el mundial en los Estados Unidos. (EITAN ABRAMOVICH/AFP)

Quejas desde la política y desde la grada

La polémica alcanzó incluso al primer ministro británico, Keir Starmer, quien cuestionó que la categoría más barata no sea suficiente.

“Celebro el anuncio de entradas más baratas, pero animo a la FIFA a hacer más para que el Mundial no pierda el contacto con los verdaderos aficionados”, escribió en X.

Entre endeudarse o renunciar al sueño

Los altos valores han desalentado a muchos hinchas.

Para el colombiano César Charry, “los precios están por las nubes y desaniman bastante”.“Los ahorros no alcanzan, tocaría acudir a un préstamo”, añadió.

Su compatriota Daniel Ballén admitió que en su familia dejaron de compartir gastos cotidianos para poder seguir el Mundial, porque la pasión está por encima del costo.

Sin embargo, el DT de Escocia, Steve Clarke, lanzó una advertencia clara:“Que la gente no se endeude para ir al Mundial”.