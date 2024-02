Aficionados y prensa hicieron tendencia a Gustavo Alfaro y a un jugador tras conocer prelista de la Sele

Prelista de convocados de Gustavo Alfaro para el repechaje a la Copa América ha dado mucho de que hablar Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

Este lunes la Concacaf dio a conocer la lista de los 60 nombres que la Selección Nacional analiza como opciones para la convocatoria final del repechaje ante Honduras y los ticos hicieron tendencia al técnico Gustavo Alfaro y a un jugador.

El entrenador Gustavo Alfaro y el portero de la Liga Deportiva Alajuelense, Leonel Moreira, son tendencia en redes sociales, el argentino por los nombres que eligió en la prelista y el jugador por no estar en el llamado.

A gran parte de la afición y a periodistas deportivos como Christian Sandoval, de Teletica Radio, les llamó la atención que pese a que Alfaro incluyó seis guardametas, no considerara a Moreira, que era habitual en la Sele y uno de los porteros más destacados del país.

Justamente una opinión de Sandoval abrió un gran debate en X (Twitter), donde muchos no le perdonan un error que tuvo la eliminatoria mundialista anterior ante Canadá y otros se extrañan de su inesperada ausencia.

“Se hizo pública la lista de 60 convocados por #LaSele para el repechaje vs. Honduras. Los porteros son: Keylor, Briceño, Chamorro, Lezcano, Cruz y Sequeira. Seamos sinceros y que nadie venga a vender excusas que no van, si ahí no está Leo Moreira es porque hay algo fuerte de fondo”, escribió el periodista.

“No creo que Moreira deba estar siempre, pero hay porteros que no son mejores que él y sí están en la lista”, “Más qué, ¿por qué no está Moreira?, la pregunta debería ser ¿por qué está Sequeira?”, “Moreira es un porterazo, pero le echaron el ojo y ya no lo aceptan”, “Claramente hay problemas a nivel interno con Osito... no es lo mejor que tenemos, pero sí está a mejor nivel que algunos de esos convocados”, fueron algunas respuestas.

El choque contra los hondureños por el boleto a la Copa América se jugará el 23 de marzo y todo pinta a que si no se lesiona, Keylor Navas será el portero titular.

Que no esté Leonel Moreira dentro de la pre lista, da a entender que hay algo en el fondo MUU grave. — Andrés Cascante (@CascanteAndres) February 26, 2024