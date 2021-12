Aglomeraciones en el Morera Soto le salieron caras a Alajuelense

Los aficionados manudos se olvidaron de la pandemia. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La Liga tendrá que pagar una multa de dos millones de colones por la desobediencia de algunos de sus aficionados.

Así lo dio a conocer el Tribunal Disciplinario este miércoles. La afición se jaló las tortas en el partido entre Alajuelense y Santos, el domingo pasado.

Los rojinegros deberán pagar ¢1 millón porque hubo una falta al protocolo de estadios con afición, ya que durante la mejenga hubo aficionados viendo el partido de pie.

También deberán cancelar otro melón de colones porque luego del encuentro hubo aglomeraciones de aficionados a la salida del estadio.

No hay castigo para Guzmán

El Disciplinario también resolvió la solicitud del Herediano de investigar lo ocurrido con el volante morado David Guzmán, el miércoles 1 de diciembre.

El Team solicitó que se sancionara a Saprissa porque supuestamente irrespetó el protocolo de FIFA para la atención de lesiones en los partidos por traumas craneales.

También pidió que si no aceptaban el castigo para el Monstruo, que por lo menos sancionaran a Guzmán por faltar al fair play al buscar engañar al árbitro para que Gerson Torres fuera expulsado.

“El Tribunal rechaza ambas pretensiones, la primera debido a que el protocolo mencionado no forma parte de la normativa que aplica este tribunal de conformidad con el artículo 3 del Reglamento Disciplinario, y la segunda debido a que no se configura la simulación de acuerdo a los preceptos reglamentarios, y no es competencia del Tribunal dictaminar sobre la veracidad de una lesión, ya que esto es un tema médico técnico”, argumentó el tribunal.

El Team también pidió investigar a Saprissa, Alajuelense, Sporting, Jicaral y Pérez Zeledón por abrazos de los jugadores en las fechas 21 y 22.

Por este motivo se sancionó a Alajuelense con ¢1.500.000 por los abrazos de los futbolistas en la celebración del gol contra Jicaral correspondiente a la jornada 22, del domingo 27 de noviembre, al ser la tercera ocasión en la temporada que es sancionado por esta conducta.

El Saprissa también deberá soltar ¢1.500.000 por los abrazos en la celebración del gol contra San Carlos correspondiente a la jornada 21, del martes 23 de noviembre y al ser la quinta ocasión que es multado por esta conducta en la temporada.

Las sanciones hacia Pérez Zeledón, Sporting y Jicaral fueron rechazadas.