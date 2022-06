Agüizote tricolor: la chema de Cartago acompañará a la Sele en Catar

Esteban Rodríguez, aficionado brumoso, usará una chema de su amado Cartaginés en Catar como agüizote para apoyar a la Sele en el repechaje contra Nueva Zelanda.

Este fiebrazo, de 44 años, dice que llevará la blanquiazul hasta Medio Oriente para darle suerte a la selección el próximo martes, a las 12 p. m. (hora tica).

Rodríguez está seguro de que Costa Rica derrotará a los Kiwi y clasificará al mundial, pero pese a ese optimismo, cree que en cualquier momento lo ataca la ansiedad por el viajezote que se pegará.

Esteban Rodrígue usará la chema de Cartaginés en Catar. (Cortesía )

“Todavía estamos durmiendo bien, pero ya mañana (jueves) seguro me empieza a dar la ansiedad por el viaje del sábado, porque aparte de ir a apoyar a la Sele, también voy a ir a un lugar exótico, donde hay desierto y está en el Golfo Pérsico. Mi sueño siempre fue conocer un país de Medio Oriente. De agüizote llevo la camisa de mi querido Club Sport Cartaginés”, dice con mucha fe.

Esteban dijo que tenía una platica guardada para hacer un viaje con la familia fuera del país, pero como se presentó la oportunidad, no lo pensó dos veces. Como no alcanzó para todos, irá solo. Eso sí, descarta viajar al Mundial en diciembre.

“Más adelante, con la familia, haremos un viajecito fuera de América”, dijo Rodríguez, que sale del continente americano por primera vez.

Buenas vibras

Doña Shirley Romero, otra aficionada, pero en este caso al Saprissa, también viajará a Catar y llevará otra chema como amuleto de la buena suerte, la que Costa Rica utilizó en el Mundial Brasil 2014, ¡casi nada!

“La llevo porque fue lo máximo que pude haber vivido con la Sele y significa que sí se puede.

“Para Rusia a uno le decían cosas, que era un lugar muy frío, que esto y que lo otro, pero fue una experiencia muy linda. Espero que pase lo mismo con Catar, pese a que las costumbres son tan diferentes, existe un temor por ir a un país donde los derechos de las mueres son muy limitados, pero sé que por la experiencia, valdrá la pena”, confía.

A diferencia de Esteban, ella sí aceptó ya le está costando “cerrar las persianas” por la ansiedad.

23 personas viajan con Futbol sin Censura

Ella ha estado con la Sele en Alemania, Brasil y Rusia, pero para esta ocasión lo que le preocupa es que va sola y en Catar siempre debe estar acompañada de un hombre, según le ha dicho.

Shirley Romero, viaja a Catar (Cortesía )

“Mi esposo me dejó ir. A él no le hacía mucha gracia ir a ese luegar, pero por eso voy con una agencia, porque usted sabe que los ticos somos peloteros y siempre hacemos grupo, pero es una limitante, por ejemplo, no poder coger un tren y viajar sola”, manifestó.

Ella viajará con el grupo que organizó el programa de radio Actual, Futbol sin Censura, que se transmite todos los días de 11 a. m. a mediodía y es conducido por José Pablo Vega. Ese grupo sale el sábado para Catar, si está interesado en unírseles, llame al 8813-2179.