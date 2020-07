“Si de un lado dicen eso, yo podría decir entonces que una fuente cercana a (Radio) Columbia se ha inventado la noticia de Geancarlo Castro (que supuestamente no hace la pretemporada con el equipo), pero no, eso no es legal, eso no es ético, a eso es lo que me refiero, a esos detalles. La crítica la deberían hacer ustedes”, dijo Lleida.