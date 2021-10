Agustín Lleida evitó a Jafet Soto en la comisión de selecciones

Para nadie es un secreto la relación poco cordial que ha habido entre el gerente del Herediano Jafet Soto y el gerente deportivo de Alajuelense, el español Agustín Lleida.

Ambos fueron tomados en cuenta para integrar la Comisión Técnica que le va a echar una manita a Luis Fernando Suárez en el atropellado proceso hacia Catar 2022, pero el español del León rojinegro declinó la invitación.

Según contó Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefutbol, se reunió el miércoles con Juan Carlos Rojas, presidente de Horizonte Morado; Fernando Ocampo, presidente de Alajuelense; Orlando Moreira, miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefutbol y representante de Herediano y con dos miembros más del Comité Ejecutivo para plantear la propuesta. Más o menos para pedir consejo o ayuda a esos clubes.

“Planteamos la idea y otras aristas buscando la unión y el objetivo común. Fernando (Ocampo) se manifestó a favor, pero en la tarde me llamó y me dijo que Agustín no quería en estos momentos incorporarse. Lo respetamos, necesitamos gente que venga positiva a sumar y con los tres que están (Jafet Soto, Robert Garbanzo, de Guadalupe, y Ángel Catalina, de Saprissa) me siento satisfecho”, dijo Villalobos.

Catalina, quien apenas tiene seis meses en el país, expresó lo que aportará a la Comisión.

“Otros compañeros tienen más tiempo, pero vengo con una visión diferente, fresca, de lo que creo que debe ser la selección y por dónde debe caminar”, dijo Catalina.

Obsesión

Jafet dijo que está obsesionado con que la Tricolor asista al mundial de Catar y que llegará a aportar su conocimiento.

“Estoy agradecido de ser tomado en cuenta, contento de representar a la Sele, de ponerme la roja y ayudar y aportar en lo que pueda. Los objetivos son pocos porque son ya y son a corto plazo”.

Recordemos que el 13 de diciembre del 2020 Jafet Soto llamó conquistador a Agustín Lleida luego de que el Team clasificara a la gran final, precisamente contra los manudos.

Ese día, Soto le dijo a Lleida conquistador de forma despectiva justificando que el español había insultado, según él, a un costarricense como Mauricio Montero y por vender humo, desde su punto de vista, con las jóvenes promesas de Alajuelense.

A Soto le costó medio millón de colones haber dicho esa frase contra Lleida.

El 11 de junio del 2020, Soto inició una conferencia de prensa simulando una llamada telefónica con Andrés Fassi, directivo del Pachuca de México, en la que hacía como que el azteca ni siquiera sabía quién era Lleida.

“¿Qué dice profe Fassi, cómo va todo? Todo tranquilo. Yo aquí con Lleida que dice que este fútbol es amateur. ¿Cómo, cuál Lleida? Diay, ¿usted no lo mandó para acá? ¿Que no lo conoce?, bueno, diay, está bien. Ahora lo llamo, chao”, simuló Jafet aquella vez.

El 29 de diciembre del 2019, Lleida dijo que no entendía cómo Herediano hacía fichajes tan caros y que la Liga no podía competir y Soto le respondió el 5 de enero que con el presupuesto de la Liga, quién sabe cuántas veces hubiera sido campeón.

Ese día, Jafet le declaró la guerra a Lleida al decirle: “Esto ya es personal”, pues el manudo habría contactado al defensor rojiamarillo Aarón Salazar para tratar de ficharlo.