Agustín Lleida explicó cómo está el arroz con posibles fichajes de Alajuelense

Agustín Lleida está más cauto en este mercado de fichajes que en el anterior Foto: Rafael Pacheco Agustín Lleida está más cauto en este mercado de fichajes que en el anterior Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La mayoría de seguidores de Alajuelense se hacen la misma pregunta, ¿qué pasa con los fichajes de Alajuelense?, ¿hará contrataciones para este torneo?

Agustín Lleida, director deportivo manudo, habló del tema y explicó que tratará de aprovechar las oportunidades que le dé el mercado, por lo que no va a cometer locuras para enjaranarse solo porque sí, cuando el equipo acaba de librarse de deudas por completo.

“Los refuerzos llegan más con base en qué hay en el mercado y las posibilidades económicas nuestras, a mí me gustan las plantillas cortas porque, al final, yo tengo un monto para gastarme y ese monto lo puedo gastar en 25 jugadores o en 15. Indudablemente, si lo gasto en 15 la calidad de estos jugadores va a ser mayor porque le voy a poder pagar más a cada uno y, a la vez, y no menos importante, se abren espacios para los jóvenes que vienen detrás”, argumentó el español.

Lleida también se refirió a la salida de Jurguens Montenegro al Bolívar de Bolivia y el espacio que quedó en el ataque.

“En el caso de la salida de Jurguens valoraremos si hay algo accesible a nivel económico para la institución para incorporar y sino tenemos a Andrés Gómez que se incorpora. A Doryan Rodríguez, un muchacho que viene haciéndolo muy bien en pretemporada, y a Marcel (Hernández) y a Johan (Venegas), los dos jugadores con más goles el torneo anterior, estamos tranquilos”, explicó.

A Lleida le preguntamos por qué el torneo pasado sacó la billetera para contratar a Marcel, Johan y Daniel Arreola y para este no se ha movido.

“Agresivo (en cuanto a fichajes) no fue el semestre pasado, porque salieron siete jugadores y vinieron solo tres. Nada más que a lo mejor el salario de dos jugadores se lo das a uno, por eso tienes los nombres que hoy tenemos en el equipo y a la gente le llama tanto la atención que podamos tener la plantilla con los jugadores que tenemos”, comentó.

Jurguens balancea finanzas

La salida de Jurguens Montenegro ayudó bastante a Alajuelense en lo económico. Fotografía: Prensa Alajuelense La salida de Jurguens Montenegro ayudó bastante a Alajuelense en lo económico. Fotografía: Prensa Alajuelense

Hablando de los cincos, según Lleida, la salida de Jurguens lo que le trajo a la Liga fue tranquilidad financiera.

“Lo de Jurguens nos permite que a pesar de que no haya taquillas, vamos a salir este semestre bien. ¿Qué pasaba si Jurguens no salía y no ingresábamos ese dinero?, que seguramente íbamos a salir deficitarios en todo el semestre y que en diciembre íbamos a tener que pagar algún monto sacándolo de algún jugador, o socio comercial.

“Esta salida nos permite que el semestre de Alajuelense, a diferencia de otros equipos que van acumulando deudas, la Liga va a terminar tablas cuando lleguemos a diciembre”, dijo.

La Liga sigue muy pendiente de la situación de Montenegro, porque si lo vende, al equipo le entraría un platal aún mayor.

“Te puedo decir que 40 o 50% más de lo que nos dieron por (Jonathan) Moya y que si se concretara la opción de compra que tienen en un año sería la segunda venta más alta en la historia de la Liga después de la de Froylán Ledezma”.

La prudencia manda en las tiendas manudas, por lo que solo el tiempo dictará si es necesario aflojar un toque la chochosca con base en las necesidades.