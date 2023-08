Agustín Lleida le confesó a La Teja si se plantea regresar a Costa Rica

Agustín Lleida es la cabeza del Real Oviedo, en la junta de directores se sienta con equipos de primera y segunda división. (Twitter Real Oviedo)

Hace un año, Agustín Lleida sorprendió con su decisión de dejar la dirección deportiva de Alajuelense para irse a dirigir los destinos del Real Oviedo, de la segunda división española, equipo del que su dueño es el poderoso grupo Pachuca de México.

¿Qué ha sucedido con el español en estos meses? ¿Qué fue de su vida? ¿Se plantea volver a Costa Rica en algún momento? El español le respondió estas y otras preguntas a La Teja.

-¿Cómo ha sido el primer año en Oviedo tras dejar Alajuelense?

Como todo comienzo ha sido muy intenso y de mucho aprendizaje. Tras una primera fase de evaluación hemos ido tomando decisiones para encaminar el club hacia lo que es Grupo Pachuca y en eso estamos.

-¿Cuáles han sido los mayores retos en su puesto?

El mayor reto ha sido adaptarme rápidamente a una nueva liga y a una forma de trabajo completamente nueva. Adaptarme a la normativa de la liga que es muy intervencionista, positivamente en mi opinión, y a trabajar con el Fair Play financiero que hasta el momento no me había tocado, pero que te condiciona la forma de operar el club.

¿Cómo es su rutina y vida hoy?

Pues en lo personal la rutina de vida no cambia mucho independientemente de donde esté... Al final soy una persona muy afortunada porque me gusta mucho lo que hago y por lo tanto no me cuesta meterle las horas que hagan falta a mi trabajo, fuera del trabajo, pues igual que en México o en Costa Rica disfruto mucho estar tranquilo con mi familia en casa.

En lo profesional puedo decirte que estoy muy contento con la vivencia. Me fui muy joven de mi país, a los 26 años ya estaba trabajando en Pachuca, por lo que el futbol profesional español no lo conocía desde dentro.

El día a día está siendo un aprendizaje y lo estoy disfrutando mucho, la primera división y la segunda se dirige y se trabaja de manera conjunta y estoy pudiendo convivir con todos los presidentes de los 42 clubes y ver cómo se maneja la industria del futbol español donde entre todos buscamos un crecimiento conjunto siendo conscientes que ello conlleva una mejora individual de cada uno de nuestros clubes.

A parte de lo que te comento, estoy en el día a día en contacto directo con Jesús Martínez, dueño del grupo Pachuca, que está siempre atento a todo lo que pasa en el club. Es una persona muy intensa y apasionada de sus equipos y siempre está al pendiente de todo… él es un soñador, un ganador y eso hace que tengamos siempre una exigencia muy alta en todo lo que hacemos.

Agustín Lleida es recordado por traerse a figuras importantes a las ligas menores manudas como Aarón Suárez. Foto: Prensa LDA

-Estaban haciendo pretemporada en México y aún así tomó unos días para venir a Costa Rica, Costa Rica sigue estando muy presente en su mente, por lo que veo

Sí, por supuesto, viviré en algún momento en Costa Rica de nuevo en el futuro, como familia nos encanta. Ahora hemos estado 10 días en México de pretemporada y jugando un par de amistosos y el sábado el equipo regresaba a España, pero estando tan cerca no podía desaprovechar la oportunidad de pasar dos días a saludar a tantos amigos que he dejado en el país.

-¿Sigue teniendo relación y estando atento al fútbol de Costa Rica?

Sí, claro, ya no veo casi partidos de Costa Rica porque ahora el mercado en el que trabajo es otro, pero sí que hablo frecuentemente con Joseph (Joseph, presidente de Alajuelense) al que le tengo mucho aprecio y le estoy muy agradecido por todo.

-¿Ve los partidos de la Liga cuando tiene chance?

Como te decía por el cambio de horario, que son 8 horas, y por el trabajo se me complica, pero sí que para las semifinales y finales me levantaba a las 3-4 de la madrugada para ver los partidos de la Liga.

Agustín Lleida estuvo este fin de semana en Costa Rica viendo a Alajuelense. (Jose Cordero)

-¿En España le han preguntado del fútbol tico y de Alajuelense o ha hablado al respecto?

Del futbol tico en España no se conoce casi nada, Bryan Ruiz, Keylor Navas, Celso Borges y poco más… pero cuando les pongo videos del Morera en las fases finales o clásicos alucinan, no se imaginan que el fútbol en Costa Rica se viva con tanta pasión.

-Muchachos como Carlos Mora, Josimar Alcócer, Aarón Suárez, Doryan Rodríguez hoy son una realidad y han sido hasta seleccionados ¿Qué le dice ese proceso que se ha ido consolidando e inició usted?

Pues da mucha alegría porque los has conocido de niños, sabes lo que han trabajado y lo que les ha costado llegar allí, me pone feliz porque también conozco en muchos casos a las familias y sé lo que el fútbol les ha podido mejorar la vida. Me alegro por los que comentas, por los que ya salieron y por los que vienen detrás que también saldrán, al final es el objetivo de lo que hacíamos y lo que es el CAR.

-¿Cuál diría que fue su legado al fútbol de Costa Rica?

El legado que he podido dejar en el fútbol de Costa Rica lo tenéis que establecer vosotros, creo que no me corresponde a mí hablar de eso. Si te puedo decir que de lo que estoy muy orgulloso es de cómo me ha recibido la gente ahora que he regresado dos días por allá. El cariño de la gente del fútbol, de los trabajadores del CAR, de los niños de Casa Don Pedro, de los padres de familia, de los compañeros de prensa, con eso es con lo que me quedo y a lo que yo le doy más valor.