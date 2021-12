Agustín Lleida puso a las ligas menores de la Liga en la cima, pero en la máxima categoría no la pega

La contratación de técnicos es el detalle que más le critican a Agustín Lleida. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

En julio del 2018 el español Agustín Lleida llegó a Costa Rica para asumir la dirección de las ligas menores de Alajuelense, puesto para el que fue recomendado a la junta directiva.

Javier Delgado era en ese momento el gerente deportivo de la institución, pero en el 2019 lo despidieron y nombran a Lleida en su lugar, pero con el cargo de director deportivo, con la ventaja de tomar decisiones tanto en el primer equipo masculino como en las ligas menores.

Lleida lleva dos años y medio en ese puesto, es decir cinco torneos, de los cuales Alajuelense solo ganó el Apertura 2020, por lo que ya los señalamientos a su gestión se empiezan a incrementar.

Alguna gente considera, incluso en la directiva manuda, que Lleida vuelva a enfocarse en las ligas menores, donde ha dado extraordinarios resultados y deje al primer equipo donde suma más tropiezos que aciertos.

Alajuelense La mano de Lleida en las ligas menores de Alajuelense ha sido todo un éxito, pero en el primer equipo es otra historia. Foto: Prensa Alajuelense (Prensa Alajuelense)

Bajo la supervisión de Lleida han sido bicampeones nacionales las divisiones U-15, U-17 y U-20 y le ha sacado figuras de ligas menores a otros equipos como Aarón Suárez e Ian Lawrence (exmorados), por citar dos ejemplos.

Pero con el primer equipo Lleida no la pega, ya que se le critica por la elección de técnicos, pues con Andrés Carevic ganó solo uno de cuatro torneos; Luis Marín se fue tras fracasar en Liga Concacaf y Albert Rudé, fracasó al no llevar al equipo a la gran final y se le cuestiona su falta de experiencia como técnico.

Para colmo, sus fichajes bombas se le han cebado, como los casos de Marcel Hernández, Giancarlo González, Daniel Arreola o Celso Borges que aún no dan los resultados esperados.

Afición habla

Angelo Morera, aficionado manudo, considera que Albert Rudé debe dejar Alajuelense. Foto Sergio Alvarado

La Teja consultó a varios aficionados manudos sobre qué rol debería asumir Lleida y coincidieron que el peso de las decisiones en el club no deben caer solo sobre él.

“Como director deportivo le toca responder por todas las categorías, donde ha tenido un buen desempeño excepto en la mayor, pero qué culpa tiene un técnico, el junta bolas o el presidente de un club que un jugador tire mal un penal, por ejemplo.

“La asignación de técnico no ha sido la mejor, tal vez debería haber una comisión de análisis y no solo el interés de una persona de poner a un amigo para que agarre experiencia. Yo no lo quitaría porque la liga no es solo el equipo masculino (aunque es por el cual vibra más de la mitad del país)”, comentó Jennifer Torres, aficionada rojinegra.

Para Ángelo Morera, vecino de las Juntas de Abangares, Lleida ha hecho grandes cosas con la Liga, pero sus aciertos, tampoco pueden esconderle sus pifias.

“Él ha hecho grandes cosas por el club en la parte económica, en las ventas, en las ligas menores, pero el problema han sido los técnicos que contrata, como Rudé que no es un técnico para la Liga, a la Liga no se viene a aprender, porque él es un asistente. Lleida no es del problema, pero si tiene que afinar la contratación de técnicos, contratar a gente de experiencia”.

Mariano Gómez, manudo y vecino de Tibás, considera que en lo administrativo y económico, Lleida ha hecho una buena tarea, no así en las decisiones deportivas, pero tampoco cree que deba irse.

“Si hay un responsable de los técnicos que han llegado es Lleida, ya ha tenido suficiente tiempo para replantarse los mandos que delega en los técnicos y no dan resultados. Podría quedarse solo como director deportivo con ligas menores y en el primer equipo otro.

“Si debe dejar que otros metan mano en el primer equipo, que sea alguien que se dedique solo a eso y traer a un técnico de verdad, dejar de estar especulando con amigos. No es justificación que con buenos fichajes y una preparación física envidiable el equipo pase por estas cosas”, finalizó.