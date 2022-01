Agustín Lleida sudó tacacos para explicar cómo hace un año compró goles y ahora los regala

Agustín Lleida se sentó por más de media hora a explicar qué está pasando en Alajuelense (JOHN DURAN)

Lo que era un secreto a voces desde el lunes se oficializó este jueves, Marcel Hernández dejó Alajuelense para irse a préstamo a Cartaginés en medio de un montón de dudas y preguntas.

Hace casi un año, el 11 de enero del 2021, Agustín Lleida, director deportivo rojinenegro sacó pecho con la contratación del cubano, uno de los jugadores más cotizados del fútbol nacional, al decir que él comproba goles y por eso lo llevaba al club junto a Johan Venegas.

Y sí fue así, Marcel marcó 20 tantos y realizó doce asistencias como rojinegro, goles que ahora se irán regalados a Cartago cuando aún le resta un año más de contrato con el León.

Los manudos pagaron $150 mil (¢96,2 millones) a los brumosos, plata que para más de uno fue a dar a la basura, aunque Lleida defiende que no es así y que por esa inversión hasta sacaron más harina.

“Yo entiendo que así lo vean, porque no conocen bien el día a día acá. Voy a explicar un poco cómo es eso. Al final, la llegada de Marcel permite que (Jonathan) Moya salga a Corea, porque si no teníamos un nueve Jonathan no podía ir allá.

“Pasados seis meses el tener aquí a Marcel nos permite que cuando llegó la oferta del Bolívar por Jurguens Montenegro tomarla y lo pudimos hacer gracias a qué teníamos acá a Marcel y ha retribuido a la institución en cinco veces lo que nosotros gastamos en Marcel. Yo creo que una inversión que se multiplica por cinco o que te permite ingresar cinco veces más lo que has invertido es algo muy bueno”, dijo Lleida ante pregunta de La Teja.

Nervioso e incómodo

Fuera de las explicaciones que Agustín trató de dar este jueves por una situación de la que aún quedan dudas y cuestionamientos como es el caso de Marcel, el español reapareció ante la prensa por primera vez luego de que los manudos quedaran fuera del Apertura 2021.

Lleida se sentó en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) frente a una decena de medios de comunicación en la que le preguntaron de todo, obviamente el tema de Hernández fue el principal norte de las preguntas, pero también hubo otros temas de por medio.

Agustín Lleida presentó hace un año a Marcel Hernández como su fichaje bomba y lo devolvió un año después a Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Conforme fueron pasando los cuestionamientos, algunos más rudos que otros, el gerente iba desarrollando su juego, tirando gambetas en algunas preguntas que dejó sin contestar o saliendo del paso con respuestas que no sonaban del todo convincentes.

Todo comunica, la postura del cuerpo, el tono de la voz y hasta la cara que puso al recibir preguntas. A Lleida se le notó incómodo y buscando cómo salir de las preguntas en lugar ofrecer las respuestas concretas que muchos aficionados querían. Sentado frente a él eso se percibía.

¿Marcel es el culpable?

En dos platos Lleida destacó que Marcel sale del equipo porque era un salario alto del que tenían que salir para traer más jugadores. Aseguró que después de analizar el torneo y luego de no ganar el título y tomando en cuenta lo que hay en el equipo, pensó que era la mejor decisión en lo deportivo.

Por más de 30 minutos Lleida contestó preguntas y en algunas ocasiones quedó contra la pared, era un poco difícil entender la lógica detrás de sacrificar por un tema deportivo a uno de los jugadores con mejores números del equipo.

En un punto el español sacó pecho diciendo que en realidad quien tuvo más goles en el 2021 con la Liga fue Johan Venegas con 21, para tratar de traer abajo ese argumento.

Eso nos dejaba otra duda, ¿La Liga le estaba echando el chicharrón de la eliminación al cubano y por qué no responsabilizan de igual manera a otros jugadores pesados del club?

“No se señala a Marcel como responsable de no ser campeones, para nada, la responsabilidad que tiene Marcel es la que tenemos todos los demás, pero al final hay que tomar la decisión y elegir quién sale. El presupuesto baja, queremos reforzarnos en algunos espacios de la plantilla, entonces en ese momento tenemos que tomar decisiones. Quizás pueden ver a Marcel como señalado, pero para nada”, destacó ante otra pregunta puntual de La Teja.

Alguna risilla nerviosa fueron parte de los gestos de Lleida. (JOHN DURAN)

¿Marcel pidió ir a préstamo a Saprissa?, le preguntamos al gerente manudo, y aunque respondió se enredó todo al hacerlo.

“No, ehhh, Marcel se puso a disposición del club, él es positivo y es muy competitivo. Lo que él quiere es jugar y él en Cartago tuvo una muy buena etapa, hizo muy buenos números, tuvo una etapa feliz allá y vio con buenos ojos regresar a Cartago”, dijo.

Lleida hasta se dejó decir en un momento que Marcel ganaba más que Bryan Ruiz y Celso Borges, cosa que sorprende por dos motivos, primero porque significaría que el isleño ganaba una suma astronómica con los manudos al recibir más chochosca que dos seleccionados nacionales de Costa Rica.

También porque Agustín nunca se había referido en una conferencia de prensa a los salarios de los jgadores o quiénes ganan más que otros como en este caso.

Lo que sí quedó claro es que aquel papel de intocable que Lleida tenía en Alajuelense de parte de una gran parte de la afición ya quedó atrás, sus decisiones y pasos ya no son aplaudidas a un solo coro.