El técnico de Tigres, Ricardo"el Tuca" Ferreti, confirmó que el atacante André-Pierre Gignac no estará en el juego de este martes a las 9 p. m. ante Saprissa. El francés no jugará ya que está lesionado. "No puedo dar más detalles porque no soy médico”, dijo el Tuca en declaraciones suministradas por radio Columbia. Saprissa reconoció ayer el Estadio Universitario y quedó listo para la mejenga.