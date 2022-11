¡Ahora sí! Keylor Navas llegó a Kuwait para integrarse a la Sele

El portero Keylor Navas ya llegó a Kuwait para integrarse a la Selección Nacional. AFP. (MUSTAFA ABUMUNES/AFP)

El portero de la Selección Nacional, Keylor Navas, ya llegó a Kuwait, para integrarse a la Tricolor y prepararse para la Copa del Mundo de Qatar, pero su llegada a ese país se ha tornado un poco compleja.

Según informa Deportivas Columbia, el arquero llegó a ese país y la prensa y algunos aficionados lo están esperando y las autoridades del aeropuerto no lo han dejado salir.

Inicialmente se quería que Navas saliera por un acceso diplomático, pero el tico sigue dentro de la terminal aérea y al ser las 11:00 de la noche, hora en Kuwait se sigue esperando que el portero salga del aeropuerto.

A través de una transmisión en vivo, el periodista Anthony Porras se vio que cargaron las maletas del guardameta en un carro negro y se sigue esperando a ver por cuál acceso salió Navas y luego de minutos de espera, el arquero salió y conversó con los medios de comunicación.

El tico dio declaraciones a los medios y dijo que llegó bien y que es motivante representar al país en la Copa del Mundo.

“La verdad estar en un mundial es una bendición, disfrutar de cada momento, cada entrenamiento, vamos a vivirlo al máximo, la motivación va al máximo, queremos ganar cada partido, todos tenemos el mismo pensamiento y por eso la importancia del trabajo en grupo”, afirmó.

Navas recalcó que lo pone triste no jugar para su club.

“Más que un cambio físico, mentalmente no jugar es triste pero cuando uno entrena bien, llega a un grupo donde se confía en mí, es motivante, al final uno no puede esconder que me hubiera gustado llegar jugando, pero eso no es limitación para hacer un buen mundial”, citó.