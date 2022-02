Al Kun Agüero le pusieron un chip en el corazón y así lo contó: “Soy Iron Man”

Sergio Kun Agüero explicó de manera bastante sencilla el procedimiento que le hicieron en el corazón para salvarle la vida.

Retirarse del fútbol a los 33 años por problemas del corazón fue un trago durísimo para el argentino Sergio “Kun” Agüero, sin embargo, fiel a su personalidad explicó un poco en broma la situación.

En su canal de la red social Twitch, el Kun contó qué fue todo lo que le hicieron, que le pusieron un chip en el corazón por el que no puede hacer mucho esfuerzo físico.

“Tengo un chip acá”, dijo Agüero señalándose el pecho. “De noche tiro luces de colores y todo, soy Iron Man. Tengo un chip, loco, soy recheto (rebueno). Y si se me acelera le salta al médico”, comentó.

Compararse con el popular superhéroe de Marvel fue uno de los detalles que más llamó la atención de la audiencia que lo acompañaba en su canal y hasta de los medios mundiales.

Tanto al Kun, como a Tony Stark, nombre real de Iron Man en las historietas y películas del personaje les instalaron un dispositivo en el corazón para preservar su vida, por lo que la comparación del delantero es válida.

“Venite el jueves que te tengo que poner el chip”, me dijo el médico. Preparó una aguja, me pinchó. Y al rato veo que saca una cuchilla, una navajita. Y me dice, ‘¿te duele? Este no corta bien’, y cambia. Como cuando comés el asado y querés cuchillo de sierra”, dijo entre risas.

Hace casi mes y medio, el 15 de diciembre del 2021, el futbolista tomó la decisión de retirarse por este problema cardíaco, lo que según contó al principio no creyó que fuera tan grave.

“Cuando me agarra un sábado la arritmia quedo internado en el hospital. Se me aceleró el corazón un poquito y pensé que era una tontería y que se me iba a curar. Cuando me meten en esa salita privada rara con unos monitores, te das cuenta que las cosas no van del todo bien, pero me decían que iba bien, pero que no podían venir a verme y yo dije, ‘raro’”

“Al día siguiente me levanto bien y pasaban las horas, pero no me decían nada. No me decían ya te puedes ir a casa. Entonces llegó el médico y me dijo que me tenía que quedar una noche más. No sabía qué estaba pasando. Me empecé a poner nervioso porque me quería ir a casa. El lunes me levanto y llega la enfermera y me dice que me tienen que trasladar a un clínica privada para hacerme un chequeo más profundo. Ya me lo veía venir”.

El Kun contó que en el hospital los doctores le provocaron tres arritmias para que el pudiera decir cuál se parecía a la que había sufrido. Estaba muy asustado y no entendía nada.

“Yo estaba recagado y el médico me dice: ‘Te voy a hacer tres ataques de arritmia para que me digas cuál de esas tres es. Me pusieron chapas por el pecho y yo decía ‘¿qué estoy haciendo acá?, me quiere parar el corazón esta gente’”

Finalmente pudieron dar exactamente con su tipo de arritmia que era de las más graves, una intervención un poco fuerte, pero que le terminó salvando la vida.