Marcel tiene una cláusula hace dos años, hoy es un jugador importante de Cartago, el goleador, pero igual, ustedes lo visualizan de una forma, entiendo esa posibilidad de cobrar más. No puedo, él no la ha cambiado y aunque he renegociado dos veces el salario esa cláusula permanece, a mí me parece que es difícil que me acepte que la cambie y yo, como nunca he pensado en venderlo, no es algo que vea importante.