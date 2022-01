Alajuelense abre un portillo en Argentina con la llegada de Israel Escalante

Israel Escalante no se sentía bien en Boca y llegó al país buscando minutos. (Jose Cordero)

La llegada del argentino Israel Escalante a Alajuelense, procedente de Boca Juniors, es una vía que los manudos pueden usar para visibilizarse en ese país y abrir importantes puertas.

Este viernes, por ejemplo, algunos de los medios deportivos más importantes de Argentina destacaron las palabras del volante en su presentación con los rojinegros el jueves. Cabe recordar que él llegó procedente del cuadro xeneize como préstamo.

A los ches les llamó mucho la atención escuchar a Israel decir que en Boca no la estaba pasando del todo bien y que llega a la Liga con la intención de respirar otro aire y, sobre todo, de jugar.

Olé, diario deportivo líder en ese país, definió como “un palito” lo que el argentino le tiró al club dueño de su ficha. Ellos definieron el caso de Escalante de forma muy particular.

🇺🇦👀 El palito de Escalante sobre su salida de Bocahttps://t.co/FxgMpjwAey — Diario Olé (@DiarioOle) January 14, 2022

“Israel Escalante es uno de los chicos que, si se quiere, encabeza este éxodo de juveniles de Boca que el Consejo de Fútbol está ubicando en otros clubes a préstamo, para que puedan seguir ganando experiencia y rodaje.

“Esta de Costa Rica es su segunda cesión (antes al Independiente de Medellín). Casualmente, ya fue presentado en el Alajuelense y en la conferencia llamaron la atención algunas de sus declaraciones respecto a su paso por el Xeneize”, destacó el medio.

Olé destacó que Escalante dijera que no era feliz en Argentina.

“Tuve varios problemas familiares, no me he sentido bien en el club. Por cosas de la vida se me presentó esta oportunidad, nos pusimos a ver con la familia, lo analizamos y salió bien, los compañeros me recibieron bastante bien. Eso me pone muy feliz”, fueron parte de las declaraciones que dio el rojinegro y que reprodujo ese diario.

Destacaron el CAR

🔵🟡 La revelación de un juvenil tras irse a préstamo: "No me he sentido bien en Boca"



El mediapunta de 23 años admitió que tuvo "problemas familiares" durante su última etapa en el Xeneize y su llegada al Alajuelense lo puso "muy feliz".https://t.co/CBJ9keYln3 — TyC Sports (@TyCSports) January 14, 2022

Por su parte, TyC Sports, otro gigante de los medios argentinos, también publicó una nota sobre la presentación del volante y destacó la pregunta que La Teja le hizo el jueves sobre qué le faltó al “pibe” para quedarse en Boca.

“Ante las pocas oportunidades, dijo: ‘Me hizo falta que me pongan. Igual me he lesionado tres meses, pero ni yo ni mi representante entendíamos cómo no jugué los últimos meses’”, replicó el medio.

Tyc Sports, además, aseguró que Escalante quedó impresionado con el CAR manudo.

“El mediapunta de 23 años, en primer lugar, quedó fascinado por las lujosas instalaciones de entrenamiento que pose el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y subrayó: ‘Me sorprendí, no muchos clubes tienen esto, Boca o River podría ser. Esto es muy importante, jugás de otra manera, entrenás de otra manera, si querés ganar algo, tenés que tener algo como esto. Ya lo venía mirando así en redes sociales’”, se lee en el medio che.

Planes a futuro

Agustín Lleida espera sacarle provecho a las puertas abiertas en el fútbol argentino. (JOHN DURAN)

Agustín Lleida, director deportivo manudo, comentó que abrir esta puerta con el fútbol argentino puede ser algo muy provechoso y que aún mantienen conversaciones con Boca Juniors.

“Fue una buena negociación, Miguel Ángel y Tano, los representantes del jugador, nos acercaron al club, hemos mantenido conversaciones con Boca sobre otros temas, es un equipo muy profesional, están acostumbrados a este tipo de negociaciones, tienen muchas personas trabajando.

“La relación con Boca la tenemos, la relación con Rosario Central la tenemos, es una puerta que tenemos abierta y que podemos explorar en otros momentos”, destacó.

El español afirmó que por la alta competencia que existe en Argentina, no todos los jugadores pueden tener un espacio en esos clubes y allí se pueden sacar oportunidades.

“Siempre hay jugadores en Boca o en muchos clubes de Argentina que no tienen la oportunidad porque se hace un embudo muy estrecho al llegar a primera, pero tienen mucha carrera en las divisiones menores, un desarrollo de seis, siete u ocho años en esas canteras, cualidades que los hacen muy atractivos para nosotros”, comentó.

La puerta ya se abrió para ir mostrando a Alajuelense en otros mercados, el futuro dirá hasta dónde puede llegar eso.