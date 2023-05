Alajuelense aclara su posición por lanzamiento de objetos al finalizar el juego

Liga Deportiva Alajuelense salió muy molesto de la Cueva por lo sucedido. (Rafael Pacheco Granados)

Liga Deportiva Alajuelense empezó el día puntualizando muchas cosas tras el juego contra el Saprissa, principalmente aclarando cuál será su posición sobre los lanzamientos de objetos que reportaron al finalizar la mejenga.

A través de un comunicado de prensa, indicaron que esperarán el informe arbitral, respetarán lo que determine el Tribunal disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, pero que estas sanciones sean fuertes, ya que consideran los hechos como graves.

LEA MÁS: Esto reportó Pedro Navarro sobre los lanzamientos de objetos en la Cueva

“Consideramos de suma importancia que se lleve a cabo una investigación exhaustiva por parte de los órganos competentes con base en los informes de los comisarios y al informe arbitral, para esclarecer los incidentes ocurridos al final del partido disputado este domingo en donde nuestros jugadores y cuerpo técnico fueron víctimas de lanzamientos e impacto de objetos desde la gradería”, citó Alajuelense mediante un comunicado de prensa.

Además, aclararon que las declaraciones de una persona que no forma parte del club, no representan la posición oficial de Alajuelense, no dieron más detalles del asunto, ya que lo que pudo consignar La Teja el domingo en zona mixta fue que los únicos que hablaron sobre el tema en el estadio fueron Ricardo Chacón, Federico Calderón y Manrique Lara.