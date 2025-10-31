Alajuelense actualiza el estado de salud de Rashir Parkins tras el susto que tuvo en la cancha

Alajuelense dio noticias sobre el estado de salud del jugador Rashir Parkins, quien este jueves salió lesionado en el partido contra el Olimpia, por la Copa Centroamericana.

Luego del encuentro en Tegucigalpa, la Liga informó que Parkins fue llevado a un hospital en el país catracho, porque “sufrió un trauma craneoencefálico y se le estaban haciendo estudios”.

Este viernes, el departamento de prensa del cuadro rojinegro confirmó que Rashir está bien de salud.

Alajuelense dio noticias sobre la salud de Rashir Parkins. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

“Rashir está bien, el traslado fue protocolario y se descartó cualquier tipo de lesión”, informó Alajuelense.

¿Qué le pasó a Rashir Parkins?

Rashir dejó el encuentro entre manudos y albos al minuto 116, en los tiempos extra. Salió al recibir un fuerte golpe en su cabeza y en su lugar entró el haitiano Tristan Demetrius.

Rashir Parkins salió lesionado ante el Olimpia. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense ya no tenía más variantes, pero se permitió el cambio al confirmarse una conmoción cerebral.

Alajuelense sacó la semifinal ante los leones hondureños, por la tanda de penales (3-0) y buscará el tricampeonato de la Copa Centroamericana ante el Xelajú de Guatemala, equipo que derrotó al Real España, también por la tanda de penales.