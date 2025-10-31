Deportes

Alajuelense actualiza el estado de salud de Rashir Parkins tras el susto que tuvo en la cancha

Rashir Parkins sufrió un golpe en su cabeza, el jueves por la noche, en el juego ante el Olimpia

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense dio noticias sobre el estado de salud del jugador Rashir Parkins, quien este jueves salió lesionado en el partido contra el Olimpia, por la Copa Centroamericana.

Luego del encuentro en Tegucigalpa, la Liga informó que Parkins fue llevado a un hospital en el país catracho, porque “sufrió un trauma craneoencefálico y se le estaban haciendo estudios”.

Este viernes, el departamento de prensa del cuadro rojinegro confirmó que Rashir está bien de salud.

Rashir Parkins, durante el calentamiento en el estadio de Tegucigalpa. El volante de Alajuelense debió ser trasladado al hospital tras el partido ante Olimpia.
Alajuelense dio noticias sobre la salud de Rashir Parkins. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

LEA MÁS: ¿Por qué Alajuelense cerrará de visitante la final de la Copa Centroamericana ante el Xelajú?

“Rashir está bien, el traslado fue protocolario y se descartó cualquier tipo de lesión”, informó Alajuelense.

¿Qué le pasó a Rashir Parkins?

Rashir dejó el encuentro entre manudos y albos al minuto 116, en los tiempos extra. Salió al recibir un fuerte golpe en su cabeza y en su lugar entró el haitiano Tristan Demetrius.

A Rashir Parkins no le hizo nada que ver el resultado en el partido entre Guanacasteca y Liga Deportiva Alajuelense.
Rashir Parkins salió lesionado ante el Olimpia. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense ya no tenía más variantes, pero se permitió el cambio al confirmarse una conmoción cerebral.

LEA MÁS: Machillo Ramírez reveló qué fue lo que más le gustó de Alajuelense tras vencer al Olimpia

Alajuelense sacó la semifinal ante los leones hondureños, por la tanda de penales (3-0) y buscará el tricampeonato de la Copa Centroamericana ante el Xelajú de Guatemala, equipo que derrotó al Real España, también por la tanda de penales.

El equipo Alajuelense posa antes del partido contra Olimpia, en el que un jugador debió ser trasladado al hospital.
Alajuelense clasificó a la final de la Copa Centroamericana, al derrotar al Olimpia en la tanda de penalesa. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseRashir ParkinsCopa CentroamericanaOlimpia
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.