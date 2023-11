Alajuelense acudiría a Tribunal Disciplinario para que sancionen a jugador de Saprissa por video

Informe arbitral será clave para determinar la sanción contra Luis Paradela. Foto: Prensa Saprissa

Para los que creyeron que el clásico nacional entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense terminó el sábado, pues no, se seguirá jugando, pero en la mesa, ya que el departamento legal rojinegro está alistando una apelación contra un jugador morado.

El abogado Aquiles Mata en una entrevista a Deportes Monumental reveló que si el Tribunal Disciplinario de la Unafut no sanciona al cubano Luis Paradela, ellos pedirán el castigo por medio del video.

“Efectivamente en el video se aprecia que el jugador Luis Paradela del Deportivo Saprissa golpeó a Giancarlo González en una acción que el balón no estaba en disputa, eso es una conducta sancionable en nuestro reglamento disciplinario, el árbitro no la observó, no sabemos si el comisario arbitral la observó y la denunció.

“Si eso no fue así, en este caso Alajuelense está legitimado para solicitar una sanción en contra del jugador de Saprissa por medio de video, es un derecho que tiene el club en hacerlo”, detalló Mata.

Don Aquiles agregó que están a la espera que les compartan el informe arbitral para determinar si sancionarán al caribeño para enviar toda la documentación que está en su etapa final de elaboración.