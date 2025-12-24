Alajuelense anunció otra salida del equipo

Liga Deportiva Alajuelense anunció este miércoles 24 de diciembre la salida del jugador Kenyel Michel, quien deja el club para incorporarse al fútbol de la MLS con el Minnesota United FC.

Michel fue clave en el equipo rojinegro para conquistar su título número 31, y destacó por lo goles que le marcó a Saprissa durante el presente torneo.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

¡Gracias, Kenyel! ❤️🖤

Por siempre defender la rojinegra como un verdadero manudo de corazón.

Esta siempre será tu casa. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa como legionario! 🦁🏆

De esta forma, el club rojinegro le agradeció al extremo su aporte a la causa rojinegra.

Así despidió Alajuelense a Kenyel Michel. Instagram (Instagr/Instagram @Unspeakable)

El jugador de 20 años se incorporó a la cantera manuda en 2022.

Su mejor nivel lo alcanzó en 2024-2025 cuándo fue cedido a préstamo al Club Sport Cartaginés.

Su buen rendimiento le permitió regresar a Alajuelense y tomar cada vez más protagonismo, así como debutar con la Selección Nacional el 28 de mayo de 2025 ante la Selección de Cataluña.