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Alajuelense apostó por su once más fuerte para buscar un triunfo clave ante Sporting

Alajuelense se medirá a Sporting este sábado a las 8 p. m.

Por Sergio Alvarado

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04/11/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 14 del torneo de apertura 2026 entre Escorpiones y Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez va por otro triunfo con Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Alajuelense se medirá este sábado, a las 8 p. m., al Sporting en el Estadio Morera Soto en Alajuela, en un encuentro vital que podría definir el primer lugar del Apertura 2026 y la clasificación a las semifinales.

Óscar Ramírez buscará un resultado que le permita ponerse a un solo punto del primer lugar que tienen los albinegros, quienes llegan a la Liga buscando una victoria que les permita mantenerse en la cima al final de la jornada.

Un triunfo, además, acercaría mucho a los erizos a la clasificación, por lo que hay varios elementos en juego en la Catedral.

Tras derrotar a Escorpiones el miércoles por la fecha 15, el Machillo apostó por su once de más peso para ir por la victoria.

La Liga sale con Washington Ortega; Alexis Gamboa, Yeison Molina, Yerlan Sosa, John Paul Ruiz, Roan Wilson, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Creichel Pérez, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.