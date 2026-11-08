Alajuelense apostó por su once más fuerte para buscar un triunfo clave ante Sporting

Óscar Ramírez va por otro triunfo con Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Alajuelense se medirá este sábado, a las 8 p. m., al Sporting en el Estadio Morera Soto en Alajuela, en un encuentro vital que podría definir el primer lugar del Apertura 2026 y la clasificación a las semifinales.

Óscar Ramírez buscará un resultado que le permita ponerse a un solo punto del primer lugar que tienen los albinegros, quienes llegan a la Liga buscando una victoria que les permita mantenerse en la cima al final de la jornada.

Un triunfo, además, acercaría mucho a los erizos a la clasificación, por lo que hay varios elementos en juego en la Catedral.

Tras derrotar a Escorpiones el miércoles por la fecha 15, el Machillo apostó por su once de más peso para ir por la victoria.

La Liga sale con Washington Ortega; Alexis Gamboa, Yeison Molina, Yerlan Sosa, John Paul Ruiz, Roan Wilson, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Creichel Pérez, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.