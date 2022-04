Alajuelense aprovechó novatada del Cartaginés de mandar a portero jóven a la guerra

Alajuelense se aprovechó de una novatada del Cartaginés para remontarle y ganarle 2-1 en el Fello Meza.

Los brumosos tenían un portero sin experiencia en la banca y ante la lesión de Kevin Briceño, quien tuvo que abandonar la cancha en el entre tiempo, Geiner Segura mandó a la guerra al debutante Marco Cubillo, de 21 años.

La consecuencia: tres minutos después del ingreso del joven portero ya la Liga había empatado el marcador y ocho minutos después ya le había dado la vuelta.

Cartaginés mandó a la guerra a Marco Cubillo. Aunque el portero no tuvo culpa en los goles. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Aunque los goles no fueron culpa del vecino de Curridabat, el aspecto emocional jugó a favor de los manudos y en contra de los brumosos.

Los rojinegros, ni lerdos ni perezosos, viendo la debilidad en el marco empezaron a tirar a marco, primero con Ian Lawrence y luego con Alex López.

Luego continuaron la cizaña con centros incómodos. Incluso, en los dos tantos manudos, de los que hablaremos más adelante, el muchacho se quedó pegado a la línea de gol, colmillo que irá adquirierndo con los años y las mejengas.

Los brumosos, desde que el portero Darryl Parker jaló para el extranjero, no se reforzaron en ese departamento, por lo que Cubillo ha sido el segundo portero toda la temporada y le tocó debutar en un momento bravísimo.

Carlos Mora anotó el segundo gol manudo, con el que dio vuelta al marcador. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Parejo

Cartago fue mejor en los primeros 30 minutos y la Liga todo el complemento. Del 30 al 45 fue un juego como de transición, donde el dominio pasó de los brumosos a los erizos.

El juego fue intenso, de buena calidad y la afición le metió ese color que tanto bien le hace al fútbol. De paso hay que decir que los manudos parecían locales, porque las graderías del Fello estaban muy tupidas de rojo.

Cartaginés inició con las luces encendidas, con toda su artillería trabajando en presionar la salida de Alajuelense en medio campo, en no dejarla pensar.

El Fello Meza parecía una sucursal del Morera Soto del montón de manudos. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Allen Guevera y Jeykel Venegas se mostraron muy activos y creaban sensaciones de peligro, mientras que Ronaldo Araya y Dylan Flores, más discretos, no dejaron de lado el esfuerzo.

Esos factores incidieron enormemente en el juego manudo, que no encontró las conexiones necesarias para carburar. O no fue que no las encontraron, fue que el Cartaginés se las cortó.

Bryan Ruiz tuvo un mal día, Alex López fue aislado y Celso Borges duró mucho en calentar. Sin esos tres enchufados, Cartaginés se vio mejor.

Pese a eso, la primera llegada con cierto peligro fue un centro de Johan Venegas que desvió el defensor brumoso José Vargas. La bola iba camino a ser un autogol, pero el portero Kevin Briceño envió al córner.

Pero los brumosos, que estaban en mejor sintonía, empezaron a hacer circular el balón del centro a la izquierda y así nació el primer gol al cuarto de hora.

La pecosa le llegó a Araya, quien sorprendió a la zaga manuda con un centro preciso a la cabeza de Marcel Hernández, que apenas desvió para engañar a Leonel Moreira y ponerse a celebrar contra el equipo dueño de su ficha.

Cartaginés seguía controlando el partido, atacaba por los costados y presionaba a los hombre pensantes y en una de esas Hernández le quitó el balón al capi manudo --que no tuvo su mejor día--, avanzó unos metros y remató, pero desviado.

Fue después de media hora de partido que el León se despabiló y empezó a llevar peligro a la portería de Kevin Briceño.

Lo más peligroso de los alajuelenses en el primer tiempo fue un frentazo de Gamboa que pasó muy cerca.

Antes del cierre de la primera mitad llegó la jugada de la polémica. Luis Quirós se acomodó a Borges en el área y le cometió un claro penal que el árbitro Ricardo Montero pitó, pero fue embarcado por sus asistentes, que lo hicieron echar para atrás en la decisión.

Marcel Hernández abrió la cuenta con un cabezazo. (Rafael Pacheco Granados)

A la guerra

Como lo mencionamos al inicio, no había ni ingresado el joven portero Cubillo y ya la Liga estaba volcada al ataque. Tenía que aprovechar.

El empate llegó muy rápido, a los tres minutos, cuando el incansable Ian Lawrence centró por abajo, donde Venegas cerró, metió el pie y la mandó a la red.

A la siguiente jugada, en balón parado, Borges la mandó al área y Johan no la pudo pegar.

Pero el León siguió encimando y al 56, Borges, en un tiro de esquina, se la puso a Venegas, quien la ganó arriba. En el camino rechazó Marcel, la bola le pegó a Cubillo en la cara y el rebote le quedó a Carlos Mora, quien fusiló para darle el triunfo a su equipo.

Estuvo más cerca la Liga del tercero que Cartaginés del empate, pero el marcador no se movió más. Ni modo, Cartaguito se puso para que le dieran.