Alajuelense busca el histórico doblete que ganó Herediano en un mismo año

Lograr un doblete en un mismo semestre no es tarea sencilla, y Liga Deportiva Alajuelense está a las puertas de lograrlo en caso de obtener el título nacional ante Saprissa este sábado.

Alajuelense se juega mucho más que la copa 31 ante su máximo rival en este duelo de vuelta de la final, ya que la Liga está a las puertas ganar un trofeo a nivel local e internacional, en el mismo semestre, ya que los rojinegros ya conquistaron el título de Centroamérica tras vencer al Xelajú de Guatemala semanas atrás en la final y ahora van por el cetro local ante los tibaseños.

Alajuelense está a las puertas de ganar la 31 y la Copa Centroamericana en un mismo semestre. (Mayela López/Mayela López)

El Club Sport Herediano ya sabe lo que es lograr esto, y es que en el 2018, en ese entonces llamada Liga Concacaf, a lo que es hoy Copa Centroamericana, los florenses se impusieron en noviembre de dicho año al Motagua en la final, con marcadores de 2-0 en la ida para los ticos, y luego perdieron 2-1 para adjudicarse el cetro.

En la final, en diciembre, se midieron al Saprissa en la gran final de ese certamen, sacando un empate a dos en la ida disputada en el viejo estadio Eladio Rosabal Cordero, para en tiempo extra lograr el cetro en la Cueva luego de derrotar 2-3 a los morados.

Ahora, la Liga tiene esa oportunidad de ganar en el mismo semestre los títulos, pues cuando fueron campeones nacionales en diciembre del 2020 tras imponerse a Heredia en la final y conseguir la Liga Concacaf; aquella edición se terminó en el 2021.

Luego de conseguir esa estrella 30, los manudos jugaron en enero las semifinales ante Olimpia, sacando dicha instancia en los penales, para luego toparse con su máximo rival en la recordada final en la que Alajuelense se impuso 3-2 al Saprissa para dejarse el trofeo, esa final fue en febrero del 2021.

Herediano ganó la Liga Concacaf y el título nacional en el 2018. (JOHN DURAN)

En caso de conseguir el trofeo 31, los erizos podrían redondear un semestre lleno de éxitos, en el que pudieron ser tricampeones de la Copa Centroamericana, también ganar la Recopa ante Herediano, meses atrás, y ahora la oportunidad de superar al Saprissa en la final y ganar todo en un mismo semestre.

Los rojinegros se preparan para recibir a los morados este sábado a las 7 de la noche en el Alejandro Morera Soto, en el que, en caso de salir victoriosos en el choque, serían automáticamente campeones; sin embargo, un triunfo morado alargaría la serie a dos juegos más, y cualquier empate —no hay regla de gol visitante en el torneo local— nos llevaría a los tiempos extras y eventualmente a penales para definir al ganador de la final.