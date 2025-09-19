Deportes

Alajuelense cerró un negociazo con el jugador Alejandro Bran

Alejandro Bran llegó a préstamo a Alajuelense a inicios año

Por Yenci Aguilar Arroyo
Herediano vs. Alajuelense
Alajuelense decidió comprar la ficha de Alejandro Bran. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense cerró un negocio redondo, con uno de sus jugadores más destacados, Alejandro Bran.

Este viernes, los rojinegros informaron que se “hizo efectiva la opción de compra por el jugador Alejandro Bran, cuya ficha pertenecía al Minnesota United. Alejandro formará parte de nuestro club hasta diciembre del 2027″.

Bran llegó a inicios de año a la Liga, procedente del club de la MLS y firmó con los erizos por un año, a modo de préstamo.

En la actualidad, Alejandro, quien además es seleccionado nacional, suma 327 minutos en el presente campeonato.

Yenci Aguilar Arroyo
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

