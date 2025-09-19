Alajuelense cerró un negociazo con el jugador Alejandro Bran

Alajuelense decidió comprar la ficha de Alejandro Bran. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense cerró un negocio redondo, con uno de sus jugadores más destacados, Alejandro Bran.

Este viernes, los rojinegros informaron que se “hizo efectiva la opción de compra por el jugador Alejandro Bran, cuya ficha pertenecía al Minnesota United. Alejandro formará parte de nuestro club hasta diciembre del 2027″.

LEA MÁS: Exjugador de Alajuelense llora la pérdida de un ser querido

Bran llegó a inicios de año a la Liga, procedente del club de la MLS y firmó con los erizos por un año, a modo de préstamo.

En la actualidad, Alejandro, quien además es seleccionado nacional, suma 327 minutos en el presente campeonato.