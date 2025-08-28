Alajuelense clasifica y se embolsa miles de dólares antes de su clásico con Saprissa

Con la victoria de 1-0 sobre el Antigua de Guatemala, Alajuelense se embolsó 120 mil dólares y quedó listo para enfrentar a Saprissa este sábado en el clásico nacional.

Anthony Hernández marcó el gol de triunfo a siete minutos del final. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

El gol de Anthony Hernández cayó al minuto 83 con un cabezazo que dejó sin oportunidad al portero Luis Morán.

Pero ojo, no es para que los manudos brinquen en una pata de felicidad. Fue un partido malo para Alajuelense y si es por ocasiones de gol, lo más justo era el triunfo de Antigua. Así como lo lee.

La Liga se ve lenta, asimilando aún conceptos tácticos del Macho Ramírez, que hacen que el cuadro se vea como amarrado.

Por supuesto, lo importante es ganar, más en aquellos que ponen por encima el resultado que el rendimiento. No obstante, la Liga, no puede seguir así.

Si por la víspera se saca el día, el clásico nacional del sábado, será un partido bien parejito y disputado porque tanto Alajuelense como Saprissa dan pena, por el nivel de ambos.

27/08/25 Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto Partido, Alajuelense vs. Antigua en Copa Centroamericana grupo A (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ciertamente, la Liga llega con una clara ventaja anímica al clásico, pues Saprissa no logró avanzar en su torneo. Los morados tampoco pudieron anotar en su propio estadio, la Cueva del Monstruo, en un triste 0-0 que puso a los catrachos en la siguiente ronda y dejó a los saprissistas llorando otro fracaso internacional.

León de poco ver

El juego fue malo, quizás porque lo vimos con ojos de tico y esperamos más de nuestros equipos, de nuestros jugadores y queremos pensar a la fuerza, a veces sin razón, que seguimos siendo superiores.

Rashir Parkins supera una marca de José Espinoza. (Jorge Navarro. /Jorge Navarro. )

Pero Centroamérica, en este torneo, nos está haciendo ver otra realidad, que el Cartaginés sí logró solventar, digamos que de buena manera.

Antigua debió terminar ganando el primer tiempo, con una acción al minuto 9, de Francisco Apaolaza, quien de media vuelta en el área, casi sorprende a la defensa manuda.

Cerca de la media hora, ya los Panzas Verdes eran dueños del balón y un cañonazo de Roinson Flores fue rechazado por el portero Washington Ortega. Apaolaza tomó el rebote, contra la línea de fondo y la puso al centro para Kevin Macareño pero Santiago Van Der Putten logró estorbar y desviar el balón ante el cierre de Kevion Macareño.

Era más el cuadro chapín

El complemento inició con más dominio manudo, pero sin profundidad y luego de unos minutos hubo un ida y vuelta.

Al minuto 60, Fernando Piñar perdió el balón en medio campo con Diego Fernández, quien avanzó y sacó un cañonazo que apenas sacó con las uñas Ortega. La Liga volvía a salvarse aunque el empate le alcanzaba para dar el paso a la otra ronda

Alajuelense tuvo que sudar la gota gorda para sacar a Antigua. (Jorge Navarro. /Jorge Navarro. )

Pero los cambios le funcionaron al Macho y al minuto 76, hilvanaron una gran jugada ofensiva. Joel Campbell desbordó por el centro y abrió a su izquierda con Diego Campos. El volante remató fuerte pero salió ligeramente por arriba.

Y al 83 llegó el gol manudo, con sabor porteño. Kenyel Michel, oriundo de Limón, encontró a John Paul Ruiz por la izquierda y el lateral, oriundo de Puntarenas centró perfecto, donde estaba su coterráneo, Anthony Hernández, quien marcó de cabeza.

Un gol que más que tres puntos, valió el pase a la otra ronda, 120 mil dólares al bolsillo, la posibilidad de revalidar el título y un empujón anímico ante Saprissa, que pretende hacer pagar los platos rotos por el fiasco centroamericano a la Liga.

