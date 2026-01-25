Alajuelense confirma una nueva baja en su equipo para el torneo de Clausura 2026

Alajuelense confirmó una nueva baja para el torneo de Clausura 2026.

Este sábado, en la previa del juego entre los leones y San Carlos, el gerente deportivo manudo, Carlos Vela, confirmó que el delantero español Alberto Toril no será más de la planilla del campeón nacional.

“Yo pienso que con esto estaríamos cerrando de nuestra parte, estamos abiertos a lo que se pueda presentar, esperamos ya no tener salidas, salvo el tema de Toril, que sí sale del equipo y es un tema hablado con él.

Alberto Toril ya no es jugador de Alajuelense. Foto: Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

“Toril ha tenido ofertas para continuar su carrera deportiva, él está evaluando, es un buen profesional, son decisiones que se toman pensando en lo mejor del equipo”, expresó Vela a Teletica Deportes Radio.

Algunas propuestas

Al ser consultado sobre una eventual recisión de contrato, Vela expresó:

“Es una posibilidad, se ha estado hablando de liberarlo sin costo, ha tenido algunas propuestas, son temas administrativos y hemos tenido una comunicación directa”.

El atacante llegó cuando Alajuelense era dirigido por Alexandre Guimaraes. El español tiene 28 años y ganó con la Liga dos Copas Centroamericanas, un título nacional y una Recopa.