Alajuelense continúa amarrando a sus cachorros con miras a la Liga del futuro

Ian Lawrence y Carlos Mora son de los chamacos que Alajuelense ya amarró. Foto: Prensa Alajuelense

Alajuelense sigue su plan de amarrar a los talentos jóvenes pensando en el futuro, ya sea para que sigan en el club o se dé alguna venta al extranjero, esta vez fue el turno del lateral Ian Lawrence, quien renovó hasta diciembre del 2024.

El León comunicó esta tarde la continuación del seleccionado nacional, quien con solo 19 fue titular en el encuentro ante los Estados Unidos en la última fecha FIFA y llegó a la Liga en el 2018.

“Es la continuación de un proceso que me ha ayudado bastante. He aumentado en todos los ámbitos futbolísticos y físicos y espero seguir creciendo. La renovación es una recompensa a todo el trabajo y lo que no se ve, todo lo que uno ha sacrificado por estar acá ahorita”, dijo Ian sobre la renovación.

Lawrence es el último en ser renovado, luego de que en marzo comunicó la extensión de Aarón Suárez hasta 2026 y Carlos Mora hasta el 2024, otros dos jóvenes con presencia en la selección nacional.

“Es un proyecto muy llamativo, algo que inspira a los jóvenes a esforzarse por tener una oportunidad, a seguir creciendo, siendo mejores y ganarse un campo en el primer equipo”, agregó Lawrence.

En diciembre otro que amarró fue Brandon Aguilera, a quien le extendieron contrato hasta el 2025 y después se fue de préstamo a Guanacasteca por seis meses.

El equipo le ha dado bastante importancia en amarrar a muchachos jóvenes, con proyección y hasta con participación en selección, es el perfil mostrado.