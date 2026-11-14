Alajuelense cruza los dedos para recuperar a varios jugadores para el cierre del año

Alajuelense vive días claves en sus aspiraciones para avanzar a las semifinales del Apertura 2027 y a la final de la Copa Centroamericana.

Uno de los objetivos del cuadro rojinegro es saber con cuántos jugadores lesionados podría llegar al cierre del año.

El gerente rojinegro del club, Carlos Vela, conversó con La Teja y dio detalles de los futbolistas que en este momento no pueden sumar minutos en cancha por sus distintas molestias.

Vela habló de los que están a punto de regresar, mientras que otros prácticamente estarían de vuelta para la pretemporada del Clausura 2027.

Uno de los jugadores que se lesionó recientemente es Yerlan Sosa. El defensor quedó fuera de los juegos ante Ecuador y Argentina de la fecha FIFA.

El joven Yerlan Sosa, jugador de Alajuelense trabaja para volver a sumar minutos con los leones. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Lo de Yerlan es una lesión leve; desafortunadamente, no le permitió estar en estos partidos de la Selección y es una pena, porque era una buena oportunidad para seguir creciendo. Lo de él es algo menor y espero que pueda estar reactivado para la competencia”, comentó.

Cruzando los dedos

El dirigente mexicano también se refirió a los casos de Rónald Matarrita y Giancarlo González.

“En el caso de Pipo y Matarrita, ellos están bien, trabajando en su rehabilitación. La verdad es que nos vino excelente esta pausa, para ganar tiempo, que ellos pudieran seguir trabajando sin perderse más partidos de la competencia y ya están.

“Se evaluará un poquito más adelante si alcanzan o no a llegar al primer partido contra Cartago”, aseguró.

El joven Isaac Badilla también suma varias semanas sin competencia. Sobre el jugador de la Selección Nacional, esto dijo Vela:

Ronald Matarrita podría estar para la fase final del Apertura 2026. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Viene de un proceso muy largo, desde el mes pasado y también está más cerca. Isaac está trabajando duro y una de sus metas es estar disponible, pensando en la fase final y ojalá que pueda estar disponible para Óscar (Ramírez, técnico), porque es un chico que queremos mucho y que tiene muchísima proyección en el club”.

¿Cómo está Malcom Pilone?

“Está en la etapa final de su recuperación, próximo a integrarse al 100% con la dinámica del equipo y ya está haciendo tareas con el resto de los compañeros y en función de eso, se evaluará.

“Estamos en un periodo de planeación y al final del semestre se tomarán decisiones finales respecto a todos los jugadores”, destacó.