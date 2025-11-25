Alajuelense da lamentables noticias sobre el portero Washington Ortega

La Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer los resultados de los análisis que se le practicaron al portero Washington Ortega, quien se lesionó en el juego contra Sporting, del domingo anterior.

El arquero uruguayo salió en camilla al minuto 70 del encuentro contra los albinegros. Los leones derrotaron 2-0 a los josefinos, y se mantienen en la cima del torneo de Apertura.

El portero Washington Ortega no podrá estar en el juego entre Alajuelense y el Xelajú de Guatemala. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El parte médico de Alajuelense

Esto informó la Liga, sobre su arquero titular:

“El guardameta Washington Ortega presenta una lesión muscular, razón por la cual no podrá participar este miércoles en la final centroamericana ante el Club Xelajú y el próximo fin de semana contra el Club Sport Cartaginés.

“El departamento médico del club le dará seguimiento constante a su condición. Su evolución y tiempo de recuperación se evaluarán día a día”.