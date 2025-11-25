Deportes

Alajuelense da lamentables noticias sobre el portero Washington Ortega

Washington Ortega, portero de Alajuelense se lesionó el domingo anterior, en el juego contra Sporting

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

La Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer los resultados de los análisis que se le practicaron al portero Washington Ortega, quien se lesionó en el juego contra Sporting, del domingo anterior.

El arquero uruguayo salió en camilla al minuto 70 del encuentro contra los albinegros. Los leones derrotaron 2-0 a los josefinos, y se mantienen en la cima del torneo de Apertura.

Alajuelense vs. Sporting
El portero Washington Ortega no podrá estar en el juego entre Alajuelense y el Xelajú de Guatemala. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El parte médico de Alajuelense

Esto informó la Liga, sobre su arquero titular:

“El guardameta Washington Ortega presenta una lesión muscular, razón por la cual no podrá participar este miércoles en la final centroamericana ante el Club Xelajú y el próximo fin de semana contra el Club Sport Cartaginés.

“El departamento médico del club le dará seguimiento constante a su condición. Su evolución y tiempo de recuperación se evaluarán día a día”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseWashington OrtegaXelajúCopa Centroamericana
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.