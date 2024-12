Alajuelense da un nuevo paso en su intento de participar en el Mundial de Clubes

Alajuelense apeló la respuesta de FIFA sobre su participación en el Mundial de Clubes. Concacaf. (Concacaf.com)

Alajuelense sigue peleando para participar en el Mundial de Clubes 2025 y hay noticias sobre el proceso que llevan a cabo para asegurar un cupo.

El 19 de noviembre pasado, se dio a conocer que los rojinegros acudieron a la FIFA porque consideran que la organización rompió sus propias reglas al permitir la participación de León y Pachuca, dos equipos mexicanos bajo el mismo propietario, el Grupo Pachuca, pues según la normativa, está prohibida la multipropiedad en el torneo.

LEA MÁS: Alajuelense hace reclamo a la FIFA por no ir al Mundial de Clubes

De acuerdo con el medio inglés The Times, la FIFA respondió el 22 de noviembre al reclamo de los ticos. El ente indica que recibieron la queja, pero que eso no implica que la Liga se convierta en “parte del procedimiento” en caso de que se abra uno y que los manudos no serán informados si se decide abrir una investigación.

Cinco días después, los erizos hicieron un nuevo reclamo ya que, para ellos, la respuesta de la FIFA no es consistente. El bufete español Sportia Law fue contratado por el club para llevar este proceso.

Rodrigo Arias es un abogado español que trabaja en la empresa Sportia Law, con experiencia en FIFA y lleva el reclamo que abrió Alajuelense. Captura de pantalla.

Lo que sigue

De acuerdo con La Nación, Alajuelense estaría dispuesto a llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que en última instancia determinaría si la FIFA o el equipo tico tiene la razón.

Según fuentes de ese medio, aunque sería ideal que el reclamo se resuelva antes del sorteo del 5 de diciembre en Miami, no se sabe en qué momento habrá una resolución.

De cualquier forma, la celebración del sorteo no afecta el reclamo, ya que si el caso procede, habría que modificar el sorteo, reemplazando al club excluido por otro.

LEA MÁS: Conozca a los abogados que Alajuelense contrató para hacerle el reclamo FIFA por ir al Mundial de Clubes

El caso será resuelto inicialmente por la Secretaría General de la FIFA. Si la decisión es desfavorable, Alajuelense puede apelar ante el Comité de Apelación de la FIFA y solo después de agotar estas instancias, podrá llevar el caso al TAS, que pareciera ser el rumbo de esta historia.

En lo que respecta propiamente a multipropiedad, la normativa indica que si dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados, solo se podrá admitir a uno de ellos en la competición. La Comisión Disciplinaria de la FIFA decide si se cumplen los criterios.