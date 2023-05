Alajuelense dejó el estadio Fello Meza con un pedido claro para el arbitraje

En Alajuelense reclaman que esta jugada era penal sobre Carlos Mora. (Rafael Pacheco Granados)

La polémica no faltó en el duelo entre Cartaginés y Alajuelense de este miércoles, el penal que pitó Juan Gabriel Calderón acabando el partido, y que significó el empate brumoso, dejó cola.

En las tiendas erizas consideran que no existió falta de Yael López sobre Jaikel Venegas, jugada que termina incidiendo en el marcador y decretó el empate final a dos.

Marco Vásquez, vocero rojinegro, incluso aseguró que si para Calderón lo visto en el área manuda fue penal, entonces también debió pitar una jugada muy similar de Michael Barrantes sobre Carlos Mora momentos después.

“La duda que yo tengo es que si hay una interpretación de un lado, por qué existe una interpretación diferente en el otro lado. Sin opinar si hay o no penal, quisiera dejar eso a los expertos, la única duda es esa, por qué hay una interpretación diferente, olvidémonos incluso de señalar al árbitro, solo quisiera saber ese detalle.

“Lo que queremos y pedimos para el próximo partido es un árbitro que pase inadvertido, que haya espectáculo y tranquilidad de la afición. El arbitraje incluso me pareció bueno, pero hay una decisión que sí me gustaría saber el porqué la diferencia de criterios”, comentó.

Martín Arriola, asistente técnico erizo, cree lo mismo que Vásquez, solo que en su caso sí asegura que la acción no es penal, lo que manchó el trabajo arbitral.

“Para mí en líneas general fue un muy buen arbitraje, creo que se equivocó en una jugada muy puntual que determina un resultado. Para mí es un arbitraje muy bueno porque no hubo nada qué hablar en el partido, pero esa jugada al final mancha un poco el trabajo.

“Siempre he creído que el trabajo del árbitro es difícil y que para cobrar un penal hay que estar muy seguro y creo que esta vez no lo estaba, me han dicho que no es penal, es una desgracia que se equivocara porque creo que hizo un buen arbitraje”, añadió.