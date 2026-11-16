Alexis Gamboa se lesionó el viernes en el amistoso entre Costa Rica y Ecuador. (ARMANDO PRADO/AFP)

Alajuelense confirmó este lunes el diagnóstico del estado físico de Alexis Gamboa, luego de la fuerte lesión que sufrió el viernes en el amistoso entre la Selección de Costa Rica y Ecuador.

Mediante su chat oficial de prensa, los manudos confirmaron que el jugador no será operado y cuál será el procedimiento que le realizarán.

Alajuelense confirmó qué tiene Alexis Gamboa

“Alexis sufrió un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

“El cuerpo médico de LDA determinó que el jugador seguirá un tratamiento conservador, sin necesidad de cirugía. Gamboa iniciará de inmediato su proceso de recuperación y el plazo para su reincorporación dependerá de su evolución”, indicaron.

El parte médico aparece en medio de muchas especulaciones sobre la situación del jugador. Por un lado, medios que aseguraban que se trataba de una ruptura de cruzado en la rodilla y que estaría fuera muchos meses.

Por otro lado, Bryan Ruiz, técnico de la Tricolor, afirmó este lunes en la mañana que la información que tenía es que el asunto no era tan serio.