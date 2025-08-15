Alajuelense despide a uno de sus defensas más cuestionados

Liga Deportiva Alajuelense, en la depuración de la planilla, le dijo adiós este jueves a uno de sus defensores más cuestionados.

Manjrekar James no tuvo un buen paso por Alajuelense. (Foto Alonso Tenorio/Foto Alonso Tenorio)

Se trata del canadiense Manjrekar James, quien quedó fuera del primer equipo.

“LDA informa que el futbolista James ya no forma parte del club. Agradecemos su compromiso por los colores”.

James no tuvo un buen paso por la Liga. El primer semestre jugó bastante, pero luego fue relegado al banquillo e incluso, el semestre pasado fue prestado al Santos de Guápiles donde no tuvo protagonismo.