Alajuelense dio el adiós a Bryan Ruiz con una carta que tocó fibras muy sensibles

Alajuelense dio una despedida por todo lo alto a Bryan Ruiz antes de irse a la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Bryan Ruiz será presentado este martes como entrenador de la Selección de Costa Rica y un día antes de un momento tan relevante, Alajuelense le dio el adiós con una carta muy especial en sus redes sociales.

Los manudos agradecieron al Capi todo el aporte que les dio, tanto como jugador como entrenador en sus ligas menores desde 2023.

“A menos de 24 horas de asumir la dirección técnica de la Selección Nacional masculina, solo queda desearte el mayor de los éxitos y agradecerte por todo.

“Además de defender nuestro escudo como jugador, ser embajador de nuestro fútbol por distintas ligas del mundo, y recientemente formar y entrenar a jóvenes jugadores del CAR, Bryan Ruiz representa a LDA en toda su esencia”, indicaron para presentar el comunicado.

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Alajuelense destaca el legado de Bryan Ruiz

Los erizos indicaron sentir un enorme orgullo por el paso que está dando Bryan y porque en Alajuelense dios sus primeros pasos como jugador y entrenador.

“Para el club es motivo de enorme orgullo que Bryan, uno de los grandes referentes de nuestra historia y del fútbol costarricense, tenga la oportunidad de asumir esta importante responsabilidad al frente de la Selección Nacional.

“Bryan representa los valores, el profesionalismo, el liderazgo y el sentido de pertenencia que promovemos en LDA. Su legado trasciende lo realizado dentro de la cancha y deja una huella imborrable en nuestra historia”, destacaron.

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Alajuelense le deja las puertas abiertas a Bryan Ruiz

Los rojinegros dejaron claro, además, que Alajuelense siempre será la casa de Ruiz y que quedan las puertas abiertas para cualquier momento.

“Le agradecemos profundamente su compromiso, dedicación y entrega durante cada una de las etapas en las que ha defendido nuestros colores. Nos llena de satisfacción verlo emprender este nuevo camino, convencidos de que aportará toda su experiencia, conocimiento y calidad humana al servicio del fútbol costarricense.

“Hoy no solo despedimos a un referente de nuestra institución; celebramos que uno de los nuestros asuma el desafío de representar a todo un país.

“Bryan, gracias por tanto. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Esta siempre será tu casa”, finalizaron.

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