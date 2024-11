Alajuelense espera saber si podrá participar en un torneo que molestaría mucho a los saprissistas

Liga Deportiva Alajuelense está a la espera de alguna notificación, comunicado o llamada con relación al Mundial de Clubes, ya que en México se ha informado que los manudos podrían ser tomados en cuenta para participar en este importante torneo.

Rashir Parkins le quitó los ceros al marcador en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting. (Albert Marín)

La Liga, al ser el mejor equipo ranqueado de Centroamérica tiene esa posibilidad ante el hecho de que Pachuca y León no pueden participar (ambos) por pertenecer al mismo dueño. Ante eso, surge la posibilidad de que los manudos los sustituyan.

Marco Vásquez, vocero de Alajuelense, dijo en la previa del juego ante Santa Ana FC, este domingo, que esperan alguna información oficial para poder tomar previsiones o hacer algo al respecto.

“No tenemos ninguna información, solo son rumores. En algún momento podemos investigar, pero no queremos poner demasiada atención a un tema que no se formaliza, que no se aterriza bien, es una posibilidad, si los reglamentos así lo detallan, pero de momento estamos esperando que las autoridades nos comuniquen formalmente que esto es motivo de análisis, que se está considerando tomar una decisión, pero vamos a ver”, dijo.

El Mundial de Clubes del que se habla es el del 2025, que será el primero con 32 clubes de todas las confederaciones.