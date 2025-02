Alajuelense está bajo lupa por los deficientes números en el juego ofensivo

La ofensiva de Alajuelense se desinfló desde la jornada 3 y en 8 juegos, los leones llevan apenas 5 goles. José Cordero.

La Liga Deportiva Alajuelense se desinfló en su zona ofensiva, pues luego de dos juegos en los que rompió la red de forma avasalladora, en los últimos partidos ha pecado por anotar muy poco y ganar con lo mínimo.

En el primero y segundo partido del Clausura 2025, los leones anotaron nueve goles: seis que le propinó a Santa Ana en su estreno en el torneo, en el Estadio Nacional y tres contra el Municipal Liberia, en tierras pamperas.

Si por la víspera se sacaba el día, la Liga la iba a romper en los marcos rivales, pero a partir de la tercera jornada, los liguistas se la “han jugado” con apenas un gol por mejenga y en algunos encuentros se fue en blanco.

Veamos: contra Herediano y Saprissa empataron 1-1. Alajuela derrotó por la mínima a Cartaginés, Sporting y Guanacasteca y empató sin goles contra Pérez Zeledón, San Carlos y Santos. Es decir, que en ocho partidos llevan apenas cinco goles.

El español Alberto Toril es quien lleva la batuta en el goleo, con cinco tantos. Le siguen Diego Campos y Creichel Pérez, con dos anotaciones cada uno y luego, con un pepino, cada uno, Joel Campbell, Anderson Cardoso, Aarón Suárez, Santiago van der Putten, Jonathan Moya y Aarón Salazar.

¿Es de preocupar la falta de gol en Alajuelense?

Alberto Toril es el actual goleador de los liguistas, con 5 tantos. Jonathan Jiménez.

Un problema nacional

José Luis Bustos, analista deportivo, recalcó que Alajuelense en este momento carece de un 9, un goleador que sea constante.

“Los goleadores cuestan mucho, son caros, cuesta que un goleador le dé estabilidad al equipo. Hoy por hoy, la Liga Deportiva Alajuelense ni el fútbol nacional tienen a un goleador, un 9 que nosotros digamos es constante.

“Sí fabrica muchas opciones, es un equipo que en un balance en general maneja muy bien los tiempos, las salidas del fondo en el medio campo, pero la generación no es tan profunda, no tiene jugadores en el último cuarto de campo que sean explosivos”, destacó.

El analista trajo a colación el trabajo de Anderson Cardoso, quien es equilibrante, pero aún no logra tener ese olfato goleador, que necesita el equipo rojinegro.

“Antes era Moya, pero el torneo pasado ni ahora tiene esa característica de ser un goleador con los perfiles y los rangos que le den tranquilidad al equipo, pero este es un mal y no solo de la Liga, sino del fútbol nacional”, comentó.

Bustos resaltó cuáles han sido los pecados de los clubes al no contar con goleadores natos.

“Primero no se han preocupado por formar ese tipo de perfil o de futbolista y segundo, no es un jugador con las características que usted le pueda decir: ‘bueno si me mete 19 o 20 goles prácticamente estaría peleando campeonato o soy casi campeón’, no hay de ese tipo de jugadores y eso cuesta caro y no lo hay.

“En términos generales, creo que es un problema no solo de la Liga sino de todo el fútbol nacional. Vamos a Saprissa que prácticamente por necesidad tuvo que utilizar a (Kendall) Waston, porque los delanteros del Saprissa no están haciendo goles y así podemos ir enumerando en todos los equipos de la primera división”, añadió.