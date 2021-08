Alajuelense está cerca de contar con un nuevo delantero

Andrés Gómez ya está entrenando de manera normal con sus compañeros. Foto: Facebook LDA Andrés Gómez ya está entrenando de manera normal con sus compañeros. Foto: Facebook LDA

El ansiado refuerzo que necesita Alajuelense para su ofensiva está cada vez más cerca de jugar con el León. Andrés Gómez finalmente está acabando su recuperación por una grave lesión y podría debutar pronto con los rojinegros

En enero del 2021 el turrialbeño, de 21 años, llegó al León con la ilusión de pelear un campo; sin embargo una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una ruptura de menisco lo mandaron al quirófano, lo que lo dejó fuera de las canchas desde entonces.

Juan Carlos Herrera, preparador físico rojinegro, comentó este lunes que el muchacho ya tiene el alta médica, que está entrenando con todo el grupo y solo le hace falta ponerse al nivel de sus compañeros para jugar.

“El que esté a tope para jugar es cuestión de ritmo, tiene mucho tiempo de estar trabajando para su recuperación de manera individual, algo que tiene que ver muchísimo. Es un muchacho con el que no tengo la experiencia y conocimiento como tal porque no lo he podido dirigir como tal en este tiempo.

“El alta médica ya la tiene, el alta deportiva ya se la estamos dando, lo que nos corresponde ahora es gestionar de buena manera los minutos que le vayamos dando para que esa forma deportiva la vaya alcanzando conforme pasen los minutos en cancha”, explicó Herrera.

Agustín Lleida, director deportivo manudo, destacó también que a partir de ahora quien tiene la papa en la mano con este tema es el cuerpo técnico encabezado por Luis Marín, quien decidirá cómo le irán dando ritmo.

Por los meses que le resten al torneo, Gómez se reencontrará con Alonso Martínez, con quien hizo dupla en Guadalupe FC hace dos años en la ofensiva de los josefinos.

“Andrés es un gran jugador, lo que hicimos juntos en Guadalupe en realidad fue muy bueno y nos acoplamos muy bien. Él es intenso, muy rápido y tiene gol, sé que va a aportar mucho y ahora lo que hacemos nosotros es acuerparlo después de tanto tiempo sin jugar, es una gran noticia que esté listo”, comentó Martínez.