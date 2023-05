Alajuelense femenino busca cumplir los pronósticos camino a una final histórica

Paula Coto ya está totalmente recuperada de una lesión que la apartó de las canchas por un buen tiempo. Foto: Prensa LDA

Alajuelense saldrá este viernes en busca de liquidar una serie que se le complicó más de la cuenta ante el Municipal Pococí, en lo que será la vuelta de las semifinales del Apertura 2023 del fútbol femenino.

El duelo será a las 6 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto y será transmitido por TD Más.

El domingo pasado, en el estadio Ebal Rodríguez de Guápiles, las Leonas se quedaron cortas, llegaron muchísimo, pero no pudieron abrir el marco rival y se tuvieron que ir con un 0-0 para la casa.

Con todo el peso del favoritismo sobre ellas, al acabar la primera fase del torneo como líderes y además ser las vigentes tetracampeonas, buscarán liquidar el compromiso desde el arranque.

“Sabemos que el partido en Pococí fue complicado, ahora tenemos que cerrar en casa y con un objetivo claro que es llegar a la final, ellas también vendrán a darlo todo para estar ahí, por lo que estamos muy concentradas y trabajando para lo que es este viernes”, dijo la defensora Paula Coto.

Las manudas están cerca de hacer historia, si lo logran el título sería el primer equipo en el fútbol femenino costarricense en amarrar cinco campeonatos al hilo y además sería el más ganador en apenas cuatro años de fundado. “Esto es la Liga, creo que el penta sería algo histórico sin duda y nosotras queremos seguir haciendo historia”, añadió.

Coto se viene recuperando de una lesión en un pie, ya pudo jugar en las semifinales y espera tomar mejor forma para lo que es el cierre del torneo.

“Ha sido un poco complicado el tema, me considero una persona con una actitud positiva ante esta situación, ha sido dos veces esta operación del pie, pero gracias a Dios ya regresé a las canchas, el equipo me ha apoyado bastante y me acoplé bien al regreso, he ido tomando ritmo poco a poco”.