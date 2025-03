Alajuelense hace desesperada oferta para ver si afición se arrima al juego contra Pumas

Alajuelense recibirá al Pumas, este jueves 13 de marzo, a las 8 p.m. en el Morera Soto. Facebook Pumas. (Facebook Pumas/Facebook Pumas)

Alajuelense recurrió, nuevamente, a poner en 2x1 las entradas de un partido para motivar a que su afición se arrime al estadio a apoyar al equipo.

Así como lo hizo contra Puntarenas, en el homenaje a Wílmer López, los manudos ahora pusieron 2x1 para la vuelta contra Pumas con la ilusión de que llegue más gente que motive al equipo para la complicada remontada que pulsearán en el Alejandro Morera Soto el jueves 13 de marzo, a las 8 p. m.

La Liga cayó 2-0 ante los universitarios, en el juego de ida del torneo regional y para el partido de vuelta deben ganar 3-0 para avanzar. Ante semejante panorama, la dirigencia no solo puso las entradas 2x1 en sectores no numerados, sino que puso precios bastante accesibles que, lo único que da a entender es que los tiquetes no se están vendiendo como se esperaría para un partido como estos.

LEA MÁS: Ídolo de Alajuelense resalta su principal preocupación sobre la falta de gol en el cuadro manudo

- Popular norte y oeste: ₡5 mil (2x1)

- Gradería este, oeste y norte: ₡6 mil (2x1)

Los sectores en donde los precios de los boletos estarán sin promo son:

- Platea oeste: ₡7 mil

- Platea oeste preferencial: ₡9 mil

- Platea sur: ₡10 mil

- Platea este: ₡12 mil

- Platea este preferencial: ₡15 mil