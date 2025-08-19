Alajuelense hace oficial la salida de una de sus figuras. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Tras los rumores que circularon en las últimas horas sobre la salida de Jonathan Moya, Liga Deportiva Alajuelense confirmó oficialmente la noticia.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que el jugador Jonathan Moya finalizó su vínculo con el club para afrontar una nueva experiencia internacional”, comunicó la institución por medio de una publicación en redes sociales.

Además, el club le deseó éxitos al delantero en esta nueva etapa de su carrera profesional.

Moya ha estado en el centro de la polémica durante el año, no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por gestos que generaron fuertes cuestionamientos.

A principios de año había echado a Esteban Amador, creador de contenido, de la zona mixta, además de que al inicio de esta temporada mandó a callar a la afición tras hacer un gol.