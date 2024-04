Alajuelense informa que uno de sus cachorros está a punto de volver a las canchas

Alajuelense tiene buenas noticias para sus aficionados, pues una de sus figuras más jóvenes está a dos semanas de regresar a las canchas y ampliar las posibilidades para Alexandre Guimaraes, a quien le gusta ponerle atención a las ligas menores.

Santiago van der Putten jugará con la sub21 de la Liga pero entrena con el primer equipo, bajo la mira de Alexandre Guimaraes. (Prensa Alajuelense)

Se trata de Santiago van der Putten, el defensor de 19 años, quien hizo una prueba con el Betis de España y que ha tardado nueve meses en recuperarse.

LEA MÁS: Horacio Esquivel recurre a los mensajes motivadores para convencer a sus jugadores

Van der Putten sufrió una rotura de ligamento cruzado durante su primera etapa como legionario en el Real Betis de España.

Santiago van der Putten superó una lesión después de 9 meses y está a pocos días de volver a jugar.



Nota completa acá: https://t.co/PyPap7RWSE pic.twitter.com/8rknkXZrfh — Alajuelense Oficial (@ldacr) April 8, 2024

En dos semanas volverá a jugar, según lo dio a conocer Alajuelense en una entrevista que publicó en sus redes sociales con el defensor. Aquí un extracto.

-¿Cuáles son las sensaciones después de lo que ha vivido?

Es una de las noticias fuertes que he recibido en mi vida, pero desde un principio me lo tomé como un aprendizaje y crecimiento, transformar esta lesión en algo bueno, sabía que iban a ser nueve meses muy largos, de momentos difíciles, buenos, de altibajos, pero que se podían aprovechar para mejorar como profesional y como persona.

-¿Recuerda el momento de la lesión?

Alexandre Guimaraes tendrá bajo la mira a Santiago van der Putten. (Prensa Alajuelense)

Un entrenamiento con la selección sub-23, el 23 de julio del 2023, un día muy fuerte que no me gusta recordarlo, pero lo hago, recuerdo perfectamente esa jugada que cambió mi vida por completo.

- ¿Había pasado por algo así?

Yo nunca me había lesionado, nunca me había pasado ninguna lesión de nada, ni muscular, ni nada, en el momento no sabía qué era, imaginé que era algo serio, tuve mucho susto e incertidumbre, es parte del fútbol.

- ¿La lesión le cortó la continuidad en el Real Betis?

Todo estaba para seguir allá, hasta estaba renovando los contratos. Uno no tiene control sobre eso, nada más que agradecer el año que viví allá y la experiencia que tuve, ahora acá en la Liga transformar esa experiencia en la cancha.

- ¿La lesión le llegó cuando pasaba un buen momento deportivo?

Sí, a mis 19, que es una edad muy importante para un futbolista cuando está dando el salto a primera división, por ese lado es complicado, pero también pensé que era mejor que me haya pasado ahora para dar ese salto de madurez, de entender la posición en la que estoy, transformar todo eso para que me dé más hambre de volver.

-¿Cómo le responde la rodilla en los entrenamientos?

Cuando entrenamos entro en automático, la adrenalina me gana, solo queda disfrutar los entrenamientos. Los primeros días que entrenaba había movimientos que me limitaba como trabonazos o disputas, ya es total confianza solo queda mejorar lo físico para volver a jugar.

Quedan dos semanas, voy a empezar a jugar con el alto rendimiento para ir poco a poco, he debido tener mucha paciencia, ahora que ya terminó no voy a entrar en desesperación.

- ¿Quién fue su mayor soporte en estos meses?

Mi familia y mis compañeros, el día a día, venir aquí, el disfrute, las risas, el apoyo, todo eso me hacía olvidarme de la situación, había días que no quería entrenar y solo quería quedarme acostado en la cama, mucha gente me ha empujado a seguir adelante.