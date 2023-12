Alajuelense inició pretemporada sin dos importantes fichas que despiertan muchos comentarios de afición

Joel Campbell y Jonathan Moya se integraron al brete en la Liga (Prensa Alajuelense)

Este martes por la tarde noche, Alajuelense volvió a las canchas pensando en el 2024 en un entrenamiento que contó con figuras como Jonathan Moya, último fichaje erizo.

Otros que llamaron la atención pero por su ausencia fueron el defensor y capitán Giancarlo González y el volante hondureño Alexander López, quienes no iniciaron junto al grupo.

Los dos casos son diferentes, por un lado el Pipo terminó contrato al finalizar el Apertura 2023 y aún estaría negociando para ver si se da su continuidad, la cual aún no es segura a sus 35 años.

Por otro lado está el caso del catracho, quien tiene contrato con el club hasta junio del 2024, por lo que su ausencia es aún más llamativa y se habla de que estaría considerando cambiar de aires y dejar la institución en la que juega desde el 2018.

En redes sociales la situación ha sido muy comentada por los aficionados, quienes tienen criterios divididos, especialmente con González, unos creen que aún tiene para aportar al grupo y los que sienten que ya no. Con López el consenso principal es que ya cumplió su ciclo en el club.

En las prácticas estuvo Daniel Chacón, quien se recupera de su lesión con los manudos aunque originalmente su préstamo con el club venció este mes, pero los erizos negocian la posibilidad que pueda quedarse con ellos.

Alajuelense volvió a los entrenamientos desde este martes y lo harán hasta el sábado

Más allá de las ausencias, en la Liga aseguran que el principal reto en esta etapa siempre es tener a todos los jugadores a una misma forma y ritmo, explicó Juan Carlos Herrera, preparador físico de los rojinegros.

“Esto pasa por lo de siempre, hacer que el plantel esté en enteras condiciones desde lo colectivo y claramente desde lo individual en orden para Andrés (Carevic) y volver a competir por todo desde el inicio del campeonato nacional como es costumbre y obligación para nosotros”, destacó.

En la Liga tendrán tres semanas de una mini pretemporada antes del inicio del Clausura 2024, solo con un pequeño parón de dos días por el fin de año.

Juan Carlos Herrera

“Van a ser provechosas, son muy buenas, hace ratísimo no tenemos ese espacio incluyendo al grueso del plantel, el caso de Joel (Campbell) Celso (Borges), todos los seleccionados que normalmente por A o B no han estado en algunos microciclos o pretemporadas, por eso lo veo muy provechoso más allá del tiempo que no es tantísimo, pero creo que nos va a caer muy bien”, contó.

Salvo los entrenamientos del 26 y el 2 de enero, 27 y 28, entrenarán a doble sesión con pruebas de esfuerzo y médicas.